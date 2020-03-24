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На севере Бурятии спасатели провели учения

На севере Бурятии спасатели провели учения
Общество,  Фото:БПСО
Спасатели спали в палатках в заснеженном лесу

19-20 марта спасатели Северобайкальского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России организовали и провели учебно-тренировочные сборы: «Поисково-спасательные работы в условиях горно-таёжной местности в зимнее время года с применением снегоходов».

- Программа сборов включала в себя отработку действий спасателей при ЧС в горно-таёжной местности в зимнее время года с применением снегоходов, ночёвку в экстремальных условиях, отработку навыков управления снегоходами в различных условиях рельефа и местности, - сообщает пресс-служба БПСО.

Также проведены занятия по ориентированию и поиску пострадавших с помощь GPS, топографической карты и компаса в условиях леса, поиску пострадавшего с использованием сигнальных осветительных средств, организации радиосвязи при помощи КВ-радиостанции «Нептун».


БПСО учения
 
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