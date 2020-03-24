Возбуждено уголовное дело
В селе Дульдурга задержали подозреваемого в покушении на хищение чужого имущества и кражу из дома местного жителя.
В отдел полиции обратился житель села Дульдурга в Забайкалье и сообщил, что из его дома неизвестные украли продукты питания и вещи. Злоумышленники проникли в жилое помещение, взломав дверные запоры.
Позже установили личность возможного подозреваемого. Им оказался 60-летний мужчина без определённого места жительства, который уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Полицейские установили его причастность к ещё одному преступлению – покушению на кражу. Аналогичным способом мужчина проник в частный дом. Однако не нашёл в нём ничего ценного.
Возбуждено уголовное дело. Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Забайкалье мужчина украл продукты и одежду
Общество, Фото:
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