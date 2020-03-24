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В Бурятии началась подготовка к ремонту трассы

В Бурятии началась подготовка к ремонту трассы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Ремонт будет проводиться в Тарбагатайском районе

На участке ремонта вблизи села Вознесеновка Тарбагатайского района с 463 по 464 км Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ - Чита стартовали подготовительные работы. В настоящее время дорожники выполняют отсыпку и укрепление обочин. К демонтажу дорожных знаков и установке временных направляющих устройств приступят в следующем месяце.

В рамках ремонта на объекте предусмотрено устройство нового дорожного покрытия, верхний слой которого будет выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Планируется обустройство системы водоотводных прикромочных лотков с проезжей части.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения установят новое металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанесут новую горизонтальную разметку.

На участке производства строительно-монтажных работ введут ограничение движения с максимально допустимой скоростью 40 км/ч, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Байкал».


ФКУ УПРДОР «Южный Байкал»
 
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