В Бурятии началась подготовка к ремонту трассы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ремонт будет проводиться в Тарбагатайском районе



На участке ремонта вблизи села Вознесеновка Тарбагатайского района с 463 по 464 км Р-258 «Байкал» Иркутск – Улан-Удэ - Чита стартовали подготовительные работы. В настоящее время дорожники выполняют отсыпку и укрепление обочин. К демонтажу дорожных знаков и установке временных направляющих устройств приступят в следующем месяце.



В рамках ремонта на объекте предусмотрено устройство нового дорожного покрытия, верхний слой которого будет выполнен из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона. Планируется обустройство системы водоотводных прикромочных лотков с проезжей части.



В целях обеспечения безопасности дорожного движения установят новое металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики и дорожные знаки, а также нанесут новую горизонтальную разметку.



На участке производства строительно-монтажных работ введут ограничение движения с максимально допустимой скоростью 40 км/ч, сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР «Южный Байкал».





