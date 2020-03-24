В Иркутской области юноша помог найти украденный телефон

Парня наградили за честность и бдительность



Накануне начальник межмуниципального отдела МВД России «Киренский» подполковник полиции Сергей Рогачков вручил благодарственное письмо несовершеннолетнему Владимиру, проживающему в селе Макарово. Благодаря бдительности юноши, местной жительнице вернули украденный смартфон.



Как рассказал полицейским парень, несколько дней назад в посёлке к нему подошёл знакомый с просьбой, чтобы тот настроил гаджет. В сети Интернет юноша стал искать инструкцию для настройки данной модели и в социальной сети в группе «Подслушано - Киренск» обнаружил объявление о том, что похожий телефон украли у ребёнка.



Парень убедился, что это тот самый телефон, после чего написал объявление в группу и указал свой номер телефона для связи. Через некоторое время с отзывчивым юношей связалась мама владельца устройства. Юноша вернул гаджет и настоял на том, чтобы женщина обратилась в полицию, чтобы установить злоумышленника.



- Нам особо приятно выразить слова благодарности за проявленную внимательность и честность. Добрые дела не остаются незамеченными! - подчеркнул подполковник полиции.



Сам Владимир подтвердил, что не мог поступить иначе и заметил, что получать благодарность за хороший поступок очень приятно.



Также полицейские подарили маме Владимира букет цветов и поблагодарили её за достойное воспитание сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.







