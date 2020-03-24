Парня наградили за честность и бдительность
Накануне начальник межмуниципального отдела МВД России «Киренский» подполковник полиции Сергей Рогачков вручил благодарственное письмо несовершеннолетнему Владимиру, проживающему в селе Макарово. Благодаря бдительности юноши, местной жительнице вернули украденный смартфон.
Как рассказал полицейским парень, несколько дней назад в посёлке к нему подошёл знакомый с просьбой, чтобы тот настроил гаджет. В сети Интернет юноша стал искать инструкцию для настройки данной модели и в социальной сети в группе «Подслушано - Киренск» обнаружил объявление о том, что похожий телефон украли у ребёнка.
Парень убедился, что это тот самый телефон, после чего написал объявление в группу и указал свой номер телефона для связи. Через некоторое время с отзывчивым юношей связалась мама владельца устройства. Юноша вернул гаджет и настоял на том, чтобы женщина обратилась в полицию, чтобы установить злоумышленника.
- Нам особо приятно выразить слова благодарности за проявленную внимательность и честность. Добрые дела не остаются незамеченными! - подчеркнул подполковник полиции.
Сам Владимир подтвердил, что не мог поступить иначе и заметил, что получать благодарность за хороший поступок очень приятно.
Также полицейские подарили маме Владимира букет цветов и поблагодарили её за достойное воспитание сына, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области юноша помог найти украденный телефон
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Спасатели спали в палатках в заснеженном лесу
Возбуждено уголовное дело
Ремонт будет проводиться в Тарбагатайском районе
Парня наградили за честность и бдительность
«Я решил наконец-то уехать от всех ваших коронавирусов туда, где нет никакой заразы, нет людей, где нет вирусов», отметил он в Сети
Змею нашли дачники
Мужчина будет передан правоохранительным органам республики
Руководителя организации оштрафовали на 20 тысяч рублей
В дело вмешалась прокуратура
Нарушение выявила прокуратура
В дело вмешалась прокуратура
Возбуждены уголовные дела
Сумма задолженности составила 238 тысяч рублей
Аварию устраняли более четырёх часов
Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин