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Находящегося в федеральном розыске жителя Бурятии задержали в Новороссийске

Находящегося в федеральном розыске жителя Бурятии задержали в Новороссийске
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мужчина будет передан правоохранительным органам республики

Сотрудники уголовного розыска в Новороссийске получили информацию о том, что на территории города скрывается 65-летний приезжий, разыскиваемый правоохранительными органами Бурятии. Он разыскивался за совершение преступлений по части 4 статьи 159 и части 2 статьи 161 УК РФ «Мошенничество» и «Грабёж». При проверке сведения подтвердились.

Стражи порядка задержали разыскиваемого по месту временного проживания в Новороссийске и доставили в отдел полиции. В ближайшее время мужчина будет передан инициатору розыска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. 
розыск задержание
 
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