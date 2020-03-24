Находящегося в федеральном розыске жителя Бурятии задержали в Новороссийске

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина будет передан правоохранительным органам республики



Сотрудники уголовного розыска в Новороссийске получили информацию о том, что на территории города скрывается 65-летний приезжий, разыскиваемый правоохранительными органами Бурятии. Он разыскивался за совершение преступлений по части 4 статьи 159 и части 2 статьи 161 УК РФ «Мошенничество» и «Грабёж». При проверке сведения подтвердились.



Стражи порядка задержали разыскиваемого по месту временного проживания в Новороссийске и доставили в отдел полиции. В ближайшее время мужчина будет передан инициатору розыска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

