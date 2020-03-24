В Бурятии выявили незаконную рубку почти на 2 млн рублей

Возбуждены уголовные дела



Прокуратура Еравнинского района Бурятии со специалистами республиканского агентства лесного хозяйства проверила соблюдение лесного законодательства на территории Еравнинского лесничества.



В ходе обследования лесных участков выявлены три незаконные рубки 145 деревьев в Можайском участковом лесничестве Еравнинского лесничества. Совокупный ущерб, причинённый преступлениями, составил 1,7 млн рублей.



Материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган. По результатам их рассмотрения возбуждено три уголовных дела за незаконную рубку леса в особо крупном размере.



Проводится предварительное расследование, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

