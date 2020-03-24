Аварию устраняли более четырёх часов
Накануне, 23 марта, в 17:30 из-за утечки на подставке пожарного гидранта в районе улицы Тобольская, 57 в Улан-Удэ было закрыто холодное водоснабжение.
Без воды остались три многоквартирных жилых дома по ул. Тобольская, 57, 49, 63а и школа № 18 (ул. Тобольская, 53). В 22:20 авария устранена, потребителям холодное водоснабжение восстановлено, заменена подставка пожарного гидранта.
Подвоз воды был организован. Время устранения составило почти пять часов, сообщается в оперативной сводке по городу.
3 дома в Улан-Удэ и школа оставались без холодной воды
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аварию устраняли более четырёх часов
Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин
Температура опустилась на несколько градусов
В отборочном конкурсе соревнуются композиторы и исполнители бурятской эстрадной песни
Также для людей с хроническими заболеваниями введут регулярное телефонное консультирование
Кроме этого, денежные премии от губернатора выплатят тренерам спортсменов
Культурно-досуговым учреждениям предоставлены средства на реализацию творческих проектов ко Дню Победы
Победители получат GoPro, смартфоны и другие призы
Всего в регионе в режиме самоизоляции находится 351 человек
В акции приняли участие волонтёры из городских колледжей, техникумов и школ
Они будут контролировать соблюдение режима гражданами, вернувшимися из-за границы
Он победил на всероссийском первенстве в классическом троеборье
Он завершится 25 апреля общегородским субботником
В конкурсе победила Елена Цыдыпова, учитель гимназии №59
В 2019 году социальные выплаты на строительство и приобретение жилья получили 14 семей