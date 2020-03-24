3 дома в Улан-Удэ и школа оставались без холодной воды

Аварию устраняли более четырёх часов



Накануне, 23 марта, в 17:30 из-за утечки на подставке пожарного гидранта в районе улицы Тобольская, 57 в Улан-Удэ было закрыто холодное водоснабжение.



Без воды остались три многоквартирных жилых дома по ул. Тобольская, 57, 49, 63а и школа № 18 (ул. Тобольская, 53). В 22:20 авария устранена, потребителям холодное водоснабжение восстановлено, заменена подставка пожарного гидранта.



Подвоз воды был организован. Время устранения составило почти пять часов, сообщается в оперативной сводке по городу.







