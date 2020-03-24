Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин
В целях охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции в России приостановили диспансеризацию. Соответствующее распоряжение подписал 21 марта председатель правительства России Михаил Мишустин.
Распоряжение действует до особого распоряжения.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии из-за коронавируса ввели запрет на проведение массовых мероприятий, с числом участников свыше 50 человек. Ранее действовало ограничение: в Улан-Удэ – до 250 человек, в районах – до 250.
В Бурятии из-за коронавируса приостановили диспансеризацию
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Аварию устраняли более четырёх часов
Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин
Температура опустилась на несколько градусов
В отборочном конкурсе соревнуются композиторы и исполнители бурятской эстрадной песни
Также для людей с хроническими заболеваниями введут регулярное телефонное консультирование
Кроме этого, денежные премии от губернатора выплатят тренерам спортсменов
Культурно-досуговым учреждениям предоставлены средства на реализацию творческих проектов ко Дню Победы
Победители получат GoPro, смартфоны и другие призы
Всего в регионе в режиме самоизоляции находится 351 человек
В акции приняли участие волонтёры из городских колледжей, техникумов и школ
Они будут контролировать соблюдение режима гражданами, вернувшимися из-за границы
Он победил на всероссийском первенстве в классическом троеборье
Он завершится 25 апреля общегородским субботником
В конкурсе победила Елена Цыдыпова, учитель гимназии №59
В 2019 году социальные выплаты на строительство и приобретение жилья получили 14 семей