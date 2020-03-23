В Бурятии молодые семьи на селе продолжают улучшать своё жильё



Из общего числа молодых семей, получивших в 2019 году социальные выплаты, в сфере АПК получили возможность построить жильё с использованием господдержки 7 семей, сообщили в Минсельхозпроде Бурятии.



Так, молодой предприниматель агроном Дмитрий Вихрев, живёт в селе Оронгой, где занимается сельским хозяйством и выращивает арбузы под собственным брендом. В 2014 году он стал победителем в конкурсе «Поддержка начинающих фермеров», получил грант в размере 1,5 млн. руб. на развитие в области растениеводства.



По словам предпринимателя, покупатели сразу узнают оронгойские арбузы по фирменной марке. Другие продавцы не имеют возможности продавать свою продукцию под их брендом.



Для обеспечения высокого и стабильного урожая предприятие за счёт средств государственной поддержки и собственных средств приобрёл систему капельного орошения, систему автономного энергоснабжения, а также удобрения, средства защиты растений, семена, построил теплицы.



В этом году Дмитрий планирует увеличить урожайность и площадь посадки. Семья Вихревых уверена, что предприниматели республики способны обеспечить Бурятию сельхозпродукцией.

Наряду с растениеводством, они начали разводить молочных коз, поголовье сейчас составляет более 170 голов.



В настоящее время предприниматель получил субсидию в размере 1,1 млн. рублей и занялся строительством дома в селе Оронгой.



Всего в 2019 году в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей, молодых специалистов, социальные выплаты на строительство и приобретение жилья получили 14 семей, из которых 10 молодые семьи и 1 молодой специалист.



Оказанная государственная поддержка составила 11,7 млн. руб. По условиям программы, семьи, получившие субсидии, должны построить своё жилье в течение 14 месяцев со дня получения субсидии.



