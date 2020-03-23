 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Марта

22 Марта

Популярное

В Бурятии молодые семьи на селе продолжают улучшать своё жильё

В Бурятии молодые семьи на селе продолжают улучшать своё жильё
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В 2019 году социальные выплаты на строительство и приобретение жилья получили 14 семей 

Из общего числа молодых семей, получивших в 2019 году социальные выплаты, в сфере АПК получили возможность построить жильё с использованием господдержки 7 семей, сообщили в Минсельхозпроде Бурятии. 

Так, молодой предприниматель агроном Дмитрий Вихрев, живёт в селе Оронгой, где занимается сельским хозяйством и выращивает арбузы под собственным брендом. В 2014 году он стал победителем в конкурсе «Поддержка начинающих фермеров», получил грант в размере 1,5 млн. руб. на развитие в области растениеводства.

По словам предпринимателя, покупатели сразу узнают оронгойские арбузы по фирменной марке. Другие продавцы не имеют возможности продавать свою продукцию под их брендом.

Для обеспечения высокого и стабильного урожая предприятие за счёт средств государственной поддержки и собственных средств приобрёл систему капельного орошения, систему автономного энергоснабжения, а также удобрения, средства защиты растений, семена, построил теплицы.

В этом году Дмитрий планирует увеличить урожайность и площадь посадки. Семья Вихревых уверена, что предприниматели республики способны обеспечить Бурятию сельхозпродукцией.
Наряду с растениеводством, они начали разводить молочных коз, поголовье сейчас составляет более 170 голов.

В настоящее время предприниматель получил субсидию в размере 1,1 млн. рублей и занялся строительством дома в селе Оронгой.

Всего в 2019 году в рамках реализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей, молодых специалистов, социальные выплаты на строительство и приобретение жилья получили 14 семей, из которых 10 молодые семьи и 1 молодой специалист. 

Оказанная государственная поддержка составила 11,7 млн. руб. По условиям программы, семьи, получившие субсидии, должны построить своё жилье в течение 14 месяцев со дня получения субсидии.

жилье сельское хозяйство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии молодые семьи на селе продолжают улучшать своё жильё
В Бурятии молодые семьи на селе продолжают улучшать своё жильё
Общество, 23.03.2020
В 2019 году социальные выплаты на строительство и приобретение жилья получили 14 семей
На расчистку трасс Бурятии от снега готово выйти более 90 единиц спецтехники
На расчистку трасс Бурятии от снега готово выйти более 90 единиц спецтехники
Общество, 23.03.2020
Сейчас проезд по федеральным трассам обеспечен в полном объёме, затруднений движения нет
Улан-удэнец отсудил у компании 78 тысяч за нарушение сроков договора
Улан-удэнец отсудил у компании 78 тысяч за нарушение сроков договора
Общество, 23.03.2020
Фирма должна была изготовить и установить лестницу
В Улан-Удэ 10 новых детских садов принимают детей
В Улан-Удэ 10 новых детских садов принимают детей
Общество, 23.03.2020
Учреждения построили в 2019 году
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 23.03.2020
Мероприятие состоится Джидинском районе
Байкал возглавил рейтинг лучших озёр России
Байкал возглавил рейтинг лучших озёр России
Общество, 23.03.2020
Лучшими признаны места в Иркутской области и Бурятии
В Бурятии установили мемориальную доску братьям Поличевым
В Бурятии установили мемориальную доску братьям Поличевым
Общество, 23.03.2020
Они погибли при исполнении воинского долга
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за мелкое взяточничество
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за мелкое взяточничество
Общество, 23.03.2020
Уголовная ответственность предусмотрена для взяткодателя и её получателя
В Бурятии начал действовать новый порядок оформления больничного листа
В Бурятии начал действовать новый порядок оформления больничного листа
Общество, 23.03.2020
Теперь туристы, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут получить больничный лист дистанционно  
Улан-удэнские школьники смогут учиться дистанционно в компьютерных классах
Улан-удэнские школьники смогут учиться дистанционно в компьютерных классах
Общество, 23.03.2020
Школьники, не имеющие возможность обучаться на дому, будут приходить в школу
На острове Богородский идёт контролируемый отжиг травы
На острове Богородский идёт контролируемый отжиг травы
Общество, 23.03.2020
Горожан просят соблюдать меры пожарной безопасности
Посёлок в Иркутской области уже неделю живёт без света
Посёлок в Иркутской области уже неделю живёт без света
Общество, 23.03.2020
Без электроснабжения остаются 78 домов, школа и фельдшерско-акушерский пункт  
В Бурятии пройдёт акция по созданию «Садов Памяти»
В Бурятии пройдёт акция по созданию «Садов Памяти»
Общество, 23.03.2020
Организаторы планируют высадить более 170 тысяч сеянцев

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^