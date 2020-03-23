Сейчас проезд по федеральным трассам обеспечен в полном объёме, затруднений движения нет
С 24 по 26 марта на территории республики ожидаются осадки в виде снега, местами сильного, понижение температуры воздуха на 10 градусов, поэтому ФКУ Упрдор «Южный Байкал» усилило контроль за работой подрядных организаций.
Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных трассах Р-258 «Байкал», А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией по распоряжению управления мобилизовано 94 единицы спецтехники. В настоящее время проезд по указанным дорогам обеспечен в полном объёме, затруднений движения нет.
Во избежание аварийных ситуаций ФКУ Упрдор «Южный Байкал» настоятельно рекомендует автомобилистам учитывать погодные условия и перед отправлением в путь внимательно проверять исправность машины.
При возникновении нештатной ситуации следует обращаться по единому номеру службы спасения 112, а также к дежурному диспетчеру дорожного управления, набрав +7 (3012) 22-07-24, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
На расчистку трасс Бурятии от снега готово выйти более 90 единиц спецтехники
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В 2019 году социальные выплаты на строительство и приобретение жилья получили 14 семей
Он избил осуждённого
Сейчас проезд по федеральным трассам обеспечен в полном объёме, затруднений движения нет
Фирма должна была изготовить и установить лестницу
Учреждения построили в 2019 году
Мероприятие состоится Джидинском районе
Лучшими признаны места в Иркутской области и Бурятии
Они погибли при исполнении воинского долга
Уголовная ответственность предусмотрена для взяткодателя и её получателя
Теперь туристы, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут получить больничный лист дистанционно
Ветер усилится до 24 м/с
Школьники, не имеющие возможность обучаться на дому, будут приходить в школу
Горожан просят соблюдать меры пожарной безопасности
Без электроснабжения остаются 78 домов, школа и фельдшерско-акушерский пункт
Организаторы планируют высадить более 170 тысяч сеянцев