На расчистку трасс Бурятии от снега готово выйти более 90 единиц спецтехники

Сейчас проезд по федеральным трассам обеспечен в полном объёме, затруднений движения нет



С 24 по 26 марта на территории республики ожидаются осадки в виде снега, местами сильного, понижение температуры воздуха на 10 градусов, поэтому ФКУ Упрдор «Южный Байкал» усилило контроль за работой подрядных организаций.



Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на федеральных трассах Р-258 «Байкал», А-340 Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией и А-333 Култук – Монды – граница с Монголией по распоряжению управления мобилизовано 94 единицы спецтехники. В настоящее время проезд по указанным дорогам обеспечен в полном объёме, затруднений движения нет.



Во избежание аварийных ситуаций ФКУ Упрдор «Южный Байкал» настоятельно рекомендует автомобилистам учитывать погодные условия и перед отправлением в путь внимательно проверять исправность машины.



При возникновении нештатной ситуации следует обращаться по единому номеру службы спасения 112, а также к дежурному диспетчеру дорожного управления, набрав +7 (3012) 22-07-24, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

