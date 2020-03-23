Улан-удэнец отсудил у компании 78 тысяч за нарушение сроков договора

Фирма должна была изготовить и установить лестницу



В Улан-Удэ мировой судья рассмотрел иск местного жителя к ООО «Про-системы». Управление Роспотребнадзора по Бурятии было привлечено в качестве государственного органа для дачи заключения по гражданскому делу в целях защиты прав потребителей.



«Поводом для подачи иска явился факт нарушения со стороны ответчика сроков по договору на изготовление и установку лестницы, а также отказ в досудебном порядке возвратить потребителю оплаченные им средства», сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



- Суд установил, что компания нарушила права потребителя на удовлетворение законных требований об отказе от исполнения договора на изготовление и установку лестницы и возврате уплаченной денежной суммы по нему согласно закону «О защите прав потребителей», - продолжили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Суд признал исковые требования потребителя обоснованными и подлежащими удовлетворению.



10 марта суд в пользу потребителя присудил сумму в размере 78 000 руб., в том числе предоплату по договору в размере 50 000 руб., компенсацию морального вреда в размере 2 000 руб., штраф за отказ в удовлетворении в добровольном порядке законных требований потребителя в размере 26 000 руб.







