В Улан-Удэ 10 новых детских садов принимают детей

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Учреждения построили в 2019 году



В понедельник, 23 марта, глава Бурятии Алексей Цыденов и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировали новые детские сады, строительство которых было завершено в 2019 году. Объекты возведены в рамках нацпроекта «Демография» и иных межбюджетных трансфертов.



По итогам поездки мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков подчеркнул, что, помимо строительства самих зданий детских садов, облагорожены и прилегающие к ним территории.



- Везде есть подъездные дороги, тротуары, остановочные карманы и парковочные места. Мы с правительством приняли решение сразу делать все в комплексе, - сказал мэр.



Он также сообщил, что, если ранее получение лицензий на новые объекты затягивалось до пяти месяцев, то теперь срок значительно сократился.



- В этом году первый детский сад мы открыли уже 20 февраля – 1,5 месяца на получение лицензии. И, конечно, столько мест одномоментно вводить - это разгружает и уменьшает очередь и даёт возможность мамочкам найти себя в экономике, устроиться на работе, - сказал Игорь Шутенков.



16 марта открыл свои двери детский сад № 52/2 «Ая-ганга» на 150 мест по улице Батожабая в посёлке Стеклозавод. Его воспитанниками стали три группы детей от 3-7 лет и три группы от 1,5 до 3 лет. Проектом предусмотрены помещения на шесть возрастных групп, музыкальный зал, кабинеты логопеда и психолога. Застройщик - ООО «РТ».



Общий объём финансирования составил 179 млн рублей в рамках нацпроекта «Демография». Детский сад полностью укомплектован новейшим оборудованием, мебелью и игрушками.



- Не в каждом саду установлены современные технологии, как у нас: воспитатель нажимает на кнопочку, и форточка открывается, что очень удобно для проветривания помещений. Детский сад соответствует требованиям пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического надзора. Но прежде всего здесь будет комфортно нашим детям, - отметила заведующая детским садом Светлана Цыренжапова.



20 февраля начал свою работу детский сад № 35/2 «Алые паруса» по улице Каландаришвили. Сад построили на земельном участке детского сада №35 «Василёк», который из-за аварийности снесли в 2018году. Мощность нового здания - 100 мест.



Здесь имеются помещения на две группы от 3-7 лет и две группы от 1,5 до 3 лет, а также музыкальный зал, кабинеты логопеда, психолога. Застройщик - ООО «Байкал Сити». На строительство объекта из бюджетов всех уровней было направлено 111,4 млн рублей.



Образовательная деятельность детского сада, имеющего статус международной стажировочной площадки, основана на использовании трилингвальной системы дошкольного образования. Таким образом воспитанники изучают русский, бурятский и английский языки.



В посёлке Энергетик 17 марта открылся третий корпус детского сада №113 «Капитошка» на 280 мест. Сюда пойдут 7 групп детей от 3-7 лет и 7 групп от 1,5 до 3 лет. Застройщик - ООО «Регион Строй».



Всего в рамках реализации Комплекса мер по достижению 100% доступности дошкольного образования администрацией Улан-Удэ в 2019 году было приобретено 10 детских садов. На сегодня 9 детских садов функционируют в штатном режиме, детский сад в микрорайоне Звёздный открывается завтра, 24 марта. Общее количество созданных мест в новых детских садах -2490. Финансирование составило более 2,5 млрд рублей, сообщает управление по информационной политике.

