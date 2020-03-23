В Иркутской области призёры юношеских Олимпийских игр получат премию

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Кроме этого, денежные премии от губернатора выплатят тренерам спортсменов



Спортсмены Иркутской области, успешно выступившие на III зимних юношеских Олимпийских играх 2020 года в Лозанне (Швейцария), и их тренеры получат премии губернатора. Указ об этом подписал глава региона Игорь Кобзев.



- Наши спортсмены завоевали медали на соревнованиях по санному спорту и кёрлингу в рамках III зимних юношеских Олимпийских игр, внесли достойный вклад в медальный зачёт сборной России. Столь высокие достижения стали возможны благодаря ежедневному добросовестному труду, целеустремленности и дисциплинированности наших спортсменов и тренеров, – отметил Игорь Кобзев.



Премии выплачиваются единовременно каждому спортсмену и его тренеру. Размеры премий составляют: победителю и тренеру победителя – по 250 тысяч рублей, серебряному призёру и его тренеру – по 200 тысяч рублей, бронзовому призёру и его тренеру – по 150 тысяч рублей. Согласно положению, премия выплачивается спортсмену за каждое призовое место. Тренеру, чей воспитанник занимает призовое место, премия выплачивается за каждую медаль в дисциплине.



Напомним, на соревнованиях по санному спорту в рамках III зимних юношеских Олимпийских игр 2020 года Диана Логинова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «одноместные сани». Михаил Карнаухов и Юрий Чирва стали третьими среди двухместных экипажей. Дарья Логинова, Юрий Чирва, Михаил Карнаухов вместе со спортсменом из Московской области также выиграли командную эстафету. Спортсмены тренируются в областной спортивной школе олимпийского резерва Александра Зубкова в Братске у Дмитрия Смирнова.



На соревнованиях по кёрлингу иркутские спортсмены Валерия Денисенко, Михаил Власенко, Алина Фахуртдинова и Николай Лысаков заняли третье место среди смешанных команд. Также на Играх Николай Лысаков со спортсменкой из Франции выиграл серебро на соревнованиях среди интернациональных смешанных пар. Ребята занимаются в областной спортивной школе олимпийского резерва «Россия» под руководством Анны Трухиной. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.

