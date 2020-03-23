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Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан

Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Мероприятие состоится Джидинском районе

27 марта с 11 до 13 часов руководитель следственного управления СКР по Бурятии генерал-майор юстиции Вячеслав Викторович Сухоруков проводит личный приём граждан в Джидинском районе. Мероприятие состоится по адресу: село Петропавловка улица Свердлова, 64, в здании следственного отдела.

Записаться на приём, а также обратиться с любыми вопросами по поводу его организации и проведения можно в рабочее время по следующим телефонам: 8 (3012) 21-49-87 (Столяров Дмитрий Алексеевич) и 8 (30134) 42-2-42 (Дамдинова Сэсэг Александровна).

- В целях соблюдения прав граждан, записавшихся на личный приём, регламент приёма предусматривает поочерёдный индивидуальный приём граждан в соответствии со временем записи. Во время личного приёма могут присутствовать адвокат гражданина либо его представитель по доверенности, - сообщили в пресс-службе Следкома.

Коллективный приём граждан в указанный день приёма не предусмотрен. Для обращения на личный приём гражданам необходимо взять с собой документ, удостоверяющий личность - паспорт.

Также напоминаем, что граждане могут направить обращение или заявлением для рассмотрения в следственное управление в электронном виде, заполнив соответствующую форму в разделе «Обращения граждан» на официальном сайте следственного управления.

Помимо этого, пользователи социальных сетей могут задать текущие вопросы о деятельности следственного управления или направить сообщения по иным вопросам через официальное сообщество следственного управления в «Вконтакте».

прием граждан
 
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