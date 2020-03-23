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В Бурятии объявлен молодёжный конкурс краеведческих туров

В Бурятии объявлен молодёжный конкурс краеведческих туров
Общество,  Фото:pixabay.com
Победители получат GoPro, смартфоны и другие призы

В Бурятии объявлен республиканский конкурс для молодёжи на лучший краеведческий тур «#newtag_нютаг». Возраст участников – от 14 до 35 лет.

По информации организаторов, среди призов будут экшн-камера GoPro, смартфоны и другие ценные призы. Чтобы побороться за них, необходимо выполнить три условия:
- Составить интересный краеведческий маршрут (любой длительности и сложности) и до 3 апреля заполнить заявку по адресу https://forms.gle/HbMRYXnvMM4SbvDD9;
- Снять и выложить в своем аккаунте в Инстаграм минутный ролик с рассказом о природном объекте или участнике Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. или туристическом событии или удивительном современнике, которые упоминаются в разработанном маршруте;
- Обязательно указать официальный хэштэг конкурса #newtag_нютаг.

Итоги конкурса подведут 9 апреля, а призы вручат победителям 11 апреля на туристической ярмарке «Baikal Travel Mart 2020». Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

Возрастное ограничение 12+
краеведение туризм Бурятия молодежь конкурс
 
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