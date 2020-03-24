В Бурятии резко похолодало

Температура опустилась на несколько градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 марта по республике ночью местами небольшой снег. По юго-западу умеренные снегопады, днём на большей части территории снег, по южной половине местами сильные снегопады.



Ветер северо-западный ночью 5-10, местами до 15-18, днём 10-15, местами до 18-24 м/с, метели. Температура ночью 0-5, местами 8-13 мороза, днём 2-7 тепла, местами 1-6 мороза.



В Улан-Удэ ночью без осадков, днём снег. Ветер северо-западный 6-11, днём 15-20 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 2-4 тепла.



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