Температура опустилась на несколько градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 марта по республике ночью местами небольшой снег. По юго-западу умеренные снегопады, днём на большей части территории снег, по южной половине местами сильные снегопады.
Ветер северо-западный ночью 5-10, местами до 15-18, днём 10-15, местами до 18-24 м/с, метели. Температура ночью 0-5, местами 8-13 мороза, днём 2-7 тепла, местами 1-6 мороза.
В Улан-Удэ ночью без осадков, днём снег. Ветер северо-западный 6-11, днём 15-20 м/с. Температура ночью 1-3 мороза, днём 2-4 тепла.
В Бурятии резко похолодало
Общество, Фото:
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