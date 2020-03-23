В Бурятии установили мемориальную доску братьям Поличевым



Памятная плита установлена на здании Верхне-Талецкой средней школы Хоринского района, где учились Андрей и Василий Поличевы, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.



В торжественном мероприятии приняли участие заместитель начальника управления Росгвардии по Бурятии Василий Лосев, родители братьев Поличевых Виталий Викторович и Валентина Васильевна, представители администрации сельского поселения и руководство школы.







- Мы впервые открываем мемориальную доску, посвящённую сразу двум братьям, не деля их. Один проходил срочную службу во внутренних войсках, второй служил в пограничных войсках. Это все наши братья, наши сыновья, наши сослуживцы. Наш долг – увековечить память героев и не дать забыть об их подвиге, воспитывать подрастающее поколение на примерах мужества, - отметил Василий Лосев.

Идея увековечивания памяти Андрея и Василия Поличевых началась со школы. В школьном музее начали организовывать уголок – и те учителя, которые учили братьев, и те, с которыми вместе они учились. Силами энтузиастов более десяти лет проводится ежегодный турнир по волейболу памяти братьев Поличевых, в котором участвуют и жители из соседних сел.



Отец братьев Виталий Викторович Поличев рассказал о создании мемориальной доски.



- В прошлом году нас пригласили на День памяти в Управление Росгвардии в Улан-Удэ. Там мы переговорили с начальником, Сергеем Николаевичем Гатиловым, рассказали о том, что хотим открыть мемориальную плиту на здании школы. С этого всё и началось, - рассказал Виталий Викторович. – Эта мемориальная доска, в первую очередь, конечно, для ребятишек. В нашей памяти Андрей и Вася всегда с нами, каждый день. Также они учились, бегали, баловались. А пришло время, ушли в армию. Приказали им – и стояли они, не предали, не бросили, просто выполнили свой солдатский долг. То, что они и должны были сделать.



В селе Верхние Тальцы проживают немногим более 1000 человек, и в этой школе открывается уже вторая мемориальная доска. Одна – памяти Героя Советского Союза Константина Оцимика, вторая – братьям Поличевым, погибшим в мирное время, отстаивая свободу и независимость Родины.



Справка:



Андрей Витальевич Поличев родился 18 февраля 1980 года в селе Верхние Тальцы Хоринского района Бурятской АССР. В 1987 году поступил в первый класс Верхне-Талецкой средней общеобразовательной школы. В 1997 году после окончания школы поступил в профессиональный лицей № 21 в посёлке Онохой Заиграевского района по специальности «техник-механик». Служил в Хабаровском крае в пограничных войсках на заставе по охране государственной границы. После срочной службы подписал контракт, в 2000 году поступил в школу прапорщиков. 1 мая 2004 года прапорщик Андрей Поличев погиб при патрулировании погранзаставы. Во время службы за проявленное старание и высокие показатели Андрей Витальевич Поличев был награждён знаком «Отличник погранслужбы» II и III степени.



Василий Витальевич Поличев родился 8 января 1982 года в селе Верхние Тальцы Хоринского района Бурятской АССР. В 1988 году поступил в 1 класс Верхне-Талецкой средней общеобразовательной школы. В 1997 году окончил 9 классов и поступил в Хоринское СПТУ. Окончив училище, работал в совхозе. Осенью 2000 года Василий Поличев был призван в ряды российской армии. Дальнейшую службу проходил в городе Ростов-на-Дону, шесть месяцев в учебной части, затем был отправлен в зону вооружённого конфликта. Прослужил четыре месяца на БМП механиком-водителем. 5 сентября 2001 года в трёх километрах от Ханкалы (Республика Чечня) Василий Поличев погиб при исполнении воинского долга. За мужество, отвагу, проявленные в борьбе с преступностью и охране общественного порядка, смелые и решительные действия, совершённые при исполнении воинского долга, в условиях, сопряжённых с риском для жизни, Поличев Василий Витальевич указом президента РФ награждён «Орденом мужества» (посмертно).

