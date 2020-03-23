Байкал возглавил рейтинг лучших озёр России

Лучшими признаны места в Иркутской области и Бурятии



Портал ТурСтат ко Всемирному дню водных ресурсов представил рейтинг самых лучших и красивых озёр России для отдыха.



В первую десятку озёр России входят озеро Байкал в Иркутской области и Бурятии, Ладожское озеро в Ленинградской области и Карелии, Селигер в Тверской области, Большое Яровое в Алтайском крае, Онежское озеро в Карелии, Ленинградской и Вологодской областях, Банное (Яслы-Куль) в Башкирии, озеро Чаны в Новосибирской области, Ильмень в Новгородской области, Белое озеро в Вологодской области и Псковско-Чудское озеро в Псковской области.



В список лучших места на Байкале входят Листвянка, Слюдянка, Байкальск и Хужир (остров Ольхон) в Иркутской области и Гремячинск, Северобайкальск и Турка в Бурятии.



Всемирный день водных ресурсов отмечается 22 марта по решению Генеральной Ассамблеи ООН с 1993 года.





