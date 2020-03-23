Жителям Бурятии напомнили об ответственности за мелкое взяточничество

Уголовная ответственность предусмотрена для взяткодателя и её получателя



Байкальская транспортная прокуратура напоминает об ответственности за мелкое взяточничество – ст. 291.2 УК РФ. Под мелкой взяткой понимаются действия по получению взятки, дачи взятки лично или через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей.



Нарушителям грозит назначение наказания в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до одного года.



- За совершение тех же деяний, совершенных лицом, имеющим судимость за совершение преступлений, предусмотренных статьями 290, 291, 291.1 УК РФ либо ст.291.2 УК РФ уголовная ответственность установлена ч.2 ст.291.2 УК РФ, - уточнили в прокуратуре.



Санкция ч.2 ст.291.2 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до одного года, либо исправительными работами на срок до трёх лет, либо ограничением свободы на срок до четырёх лет, либо лишением свободы на срок до трёх лет.



Примечанием к данной статье предусмотрена возможность освобождения лица, совершившего дачу взятки, если он активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении него имело место вымогательство взятки, либо это лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.



Кроме того, письменное или устное сообщение о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом не может признаваться добровольным заявление о преступлении, сделанное лицом в связи с его задержанием по подозрению в совершении этого преступления.



Активное способствование раскрытию и расследованию преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и др.



Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя либо лица, совершившего коммерческий подкуп, которые активно способствовали раскрытию и (или) расследованию преступления и в отношении которых имело место вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, не означает отсутствия в их действиях состава преступления. В этой связи данные лица не могут признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение им ценностей, переданных в виде взятки или предмета коммерческого подкупа.





