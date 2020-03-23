Горожан просят соблюдать меры пожарной безопасности
В связи с участившимися случаями возгораниями сухой травы на острове Богородский управлением по ЧС администрации Улан-Удэ совместно с государственной противопожарной службой производится контролируемый отжиг сухой травы.
– Контролируемый отжиг проводится в целях недопущения распространения огня на большие площади и перехода его на жилые постройки, – сообщили в управлении.
Такие отжиги проходят под контролем с привлечением специалистов профильных служб. Администрация города просит жителей строго соблюдать требования пожарной безопасности. В частности, не разводить костры в ветреную погоду, не оставлять огонь без присмотра.
На острове Богородский идёт контролируемый отжиг травы
Общество, Фото:
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