На острове Богородский идёт контролируемый отжиг травы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Горожан просят соблюдать меры пожарной безопасности



В связи с участившимися случаями возгораниями сухой травы на острове Богородский управлением по ЧС администрации Улан-Удэ совместно с государственной противопожарной службой производится контролируемый отжиг сухой травы.



– Контролируемый отжиг проводится в целях недопущения распространения огня на большие площади и перехода его на жилые постройки, – сообщили в управлении.



Такие отжиги проходят под контролем с привлечением специалистов профильных служб. Администрация города просит жителей строго соблюдать требования пожарной безопасности. В частности, не разводить костры в ветреную погоду, не оставлять огонь без присмотра.

