Улан-удэнские школьники смогут учиться дистанционно в компьютерных классах

Школьники, не имеющие возможность обучаться на дому, будут приходить в школу



С 23 по 31 марта в школах Бурятии начались весенние каникулы, на время которых комитет по образованию запретил проведение массовых мероприятий. Родителям рекомендуется воздержаться от поездок с детьми в другие регионы и районы республики.



Также все школы после каникул – с 1 по 12 апреля – должны организовать обучение детей в дистанционной форме. Школы, перешедшие на дистанционное обучение, будут использовать различные образовательные платформы, доступ к которым открыт (они бесплатны).



В Улан-Удэ был проведён мониторинг учащихся на наличие возможности обучаться дистанционно в домашних условиях. Председатель комитета по образованию администрации Улан-Удэ Татьяна Митрофанова сообщила, что при отсутствии возможности обучаться дома, школам рекомендуется организовать образовательный процесс в компьютерных классах.



Она добавила, что в классах могут обучаться группы не более 15 человек, по желанию родителей и под их ответственность, без организации школьного питания и не более трех часов.



- Сегодня во всех школах проводятся педагогические советы и рабочие совещания по организации дистанционного обучения. В ежедневном режиме будут заполняться электронные журналы, в связи с тем, что этот период (с 1 по 12 апреля) не считается ни каникулами, ни карантином. В журналах будут выставляться оценки, заполняться темы уроков, - рассказала Татьяна Митрофанова.



Также школам рекомендуется рассмотреть возможность проведения консультаций с 1 по 12 апреля для выпускных классов, группами не более 15 человек и с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических мероприятий.



