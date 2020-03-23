13 жителей Иркутской области привлекут к «административке» из-за карантина

Всего в регионе в режиме самоизоляции находится 351 человек
Главная задача – не допустить распространение коронавируса в Иркутской области, для этого на территории региона реализуется комплекс мер. Об этом 23 марта на оперативном совещании заявил исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.
- Необходимо соблюдать дисциплину. Ограничены выезды за границу и в другие регионы России. В первую очередь, туда, где имеются вспышки коронавируса. Прибывающие из других стран и те, кто находится в контакте с ними, обязаны строго соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней, – подчеркнул врио главы региона.
В Иркутской области находится на карантине 351 человек. 13 из них нарушили режим самоизоляции. Им будет выписан штраф за административное правонарушение. Контроль режима самоизоляции граждан на дому осуществляют сотрудники полиции на основании информации управления Роспотребнадзора по региону.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, продолжают работать телефоны горячих линий министерства здравоохранения, Роспотребнадзора и МЧС региона. Рассматривается вопрос о создании единой горячей линии.
- При любом объёме звонков линия должна работать бесперебойно. В первые дни было много жалоб на невозможность дозвониться. Я лично проверил эту информацию: дозвониться не смог. Сейчас круглосуточная работа горячей линии на особом контроле. Штат сотрудников расширен, – отметил Игорь Кобзев.
По информации министерства здравоохранения региона, на утро 23 марта в Иркутской области не зарегистрировано случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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