В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Как сообщал «Байкал-Daily», 24-25 марта по республике ожидается снег, похолодание.
По южной половине республики ожидаются местами сильные снегопады, усиление северо-западного ветра до 24 м/с, метели, снежные заносы, с последующим понижением температуры воздуха на 10 и более градусов. Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендуют жителям и гостям республики соблюдать меры безопасности.
При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.
- Будьте предельно осторожны с огнём. Не сжигайте мусор и сухую траву на приусадебных участках. Проявляйте бдительность, чтобы и ваши соседи не разводили костры. Помните, в любую секунду одна искра от костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички может повлечь за собой крупный пожар, а сильный ветер поспособствует распространению огня, - предупреждают в пресс-службе ведомства.
В горах сохраняется повышенный риск лавинной опасности, в связи с этим рекомендуем отказаться от походов в горы.
При скачках напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России - «101».