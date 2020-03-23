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Посёлок в Иркутской области уже неделю живёт без света

Посёлок в Иркутской области уже неделю живёт без света
Общество,  Фото:pixabay.com
Без электроснабжения остаются 78 домов, школа и фельдшерско-акушерский пункт 
 
В результате неблагоприятных метеорологических явлений 16 марта произошло аварийное отключение электроснабжения в нескольких посёлках Иркутской области. 

По состоянию на утро сегодняшнего дня, в посёлке Кондратьево Тайшетского района без электроснабжения остаются 78 домов, в которых проживают 212 человек, школа и фельдшерско-акушерский пункт.
Это произошло из-за несвоевременного реагирования и принятия мер по восстановлению электроснабжения со стороны должностных лиц администрации посёлка и района.

- Местной администрацией не был введён соответствующий режим реагирования муниципального звена на сложившуюся ситуацию, что привело к несвоевременному принятию должных мер по устранению аварии, о чём Главным управлением была проинформирована прокуратура Иркутской области, - рассказал Вячеслав Федосеенко, врио начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области рекомендовано взять на контроль проведение аварийно-восстановительных работ в Тайшетском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

электроснабжение
 
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