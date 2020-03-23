 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Марта

22 Марта

Популярное

Срок рецептов для пациентов с хроническими болезнями продлят

Срок рецептов для пациентов с хроническими болезнями продлят
Общество,  Фото:pixabay.com
Также для людей с хроническими заболеваниями введут регулярное телефонное консультирование

Медицинские работники будут выписывать рецепты для получения лекарств людям, имеющим хронические заболевания, на срок действия до трёх месяцев. Тем самым граждане, находящиеся на диспансерном наблюдении, смогут значительно реже посещать поликлинику. Кроме того, медицинский персонал будет вести диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями удалённо. Один из методов – регулярное телефонное консультирование. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.

В связи с распространением коронавирусной инфекции людям, страдающим хроническими заболеваниями и пожилым гражданам, также рекомендуется как можно реже пользоваться общественным транспортом, посещать места большого скопления людей, включая торговые центры, рынки, поликлиники. При необходимости вызывать врача на дом.

При министерстве здравоохранения Забайкалья создан штаб по проведению мероприятий повышенной готовности в связи с неблагополучной эпидобстановкой по ОРВИ, гриппу, а также коронавирусу под руководством главы ведомства Валерия Кожевникова. В его состав вошли заместители министра здравоохранения, специалисты в области оказания медицинской помощи взрослому населению и детям, лекарственного обеспечения, контроля качества предоставления медицинских услуг, стратегического планирования и другие эксперты.

Эпидобстановку на своей территории контролируют все центральные районные больницы. Они ведут сбор текущей информации о наличии необходимости лекарственных препаратов, загруженности коечного фонда.

В Забайкалье введён режим повышенной готовности. Функционирует единый телефон экстренных служб 112. При министерстве здравоохранения региона работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу. Телефон: 8 (3022) 21-03-03.
коронавирус Забайкальский край хронические заболевания рецепты аптеки
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Районы Бурятии получат по 100 тысяч на «Победный марш культуры»
Районы Бурятии получат по 100 тысяч на «Победный марш культуры»
Общество, 23.03.2020
Культурно-досуговым учреждениям предоставлены средства на реализацию творческих проектов ко Дню Победы
В Бурятии объявлен молодёжный конкурс краеведческих туров
В Бурятии объявлен молодёжный конкурс краеведческих туров
Общество, 23.03.2020
Победители получат GoPro, смартфоны и другие призы
13 жителей Иркутской области привлекут к «административке» из-за карантина
13 жителей Иркутской области привлекут к «административке» из-за карантина
Общество, 23.03.2020
Всего в регионе в режиме самоизоляции находится 351 человек
Молодёжь Улан-Удэ провела субботник в центре города
Молодёжь Улан-Удэ провела субботник в центре города
Общество, 23.03.2020
В акции приняли участие волонтёры из городских колледжей, техникумов и школ
В Забайкалье за самоизоляцией будут следить участковые полицейские
В Забайкалье за самоизоляцией будут следить участковые полицейские
Общество, 23.03.2020
Они будут контролировать соблюдение режима гражданами, вернувшимися из-за границы
Иркутский пауэрлифтер установил рекорд России
Иркутский пауэрлифтер установил рекорд России
Общество, 23.03.2020
Он победил на всероссийском первенстве в классическом троеборье
В Улан-Удэ начался месячник чистоты
В Улан-Удэ начался месячник чистоты
Общество, 23.03.2020
Он завершится 25 апреля общегородским субботником
В Улан-Удэ выбрали «Учителя города – 2020»
В Улан-Удэ выбрали «Учителя города – 2020»
Общество, 23.03.2020
В конкурсе победила Елена Цыдыпова, учитель гимназии №59
В Бурятии молодые семьи на селе продолжают улучшать своё жильё
В Бурятии молодые семьи на селе продолжают улучшать своё жильё
Общество, 23.03.2020
В 2019 году социальные выплаты на строительство и приобретение жилья получили 14 семей
На расчистку трасс Бурятии от снега готово выйти более 90 единиц спецтехники
На расчистку трасс Бурятии от снега готово выйти более 90 единиц спецтехники
Общество, 23.03.2020
Сейчас проезд по федеральным трассам обеспечен в полном объёме, затруднений движения нет
Улан-удэнец отсудил у компании 78 тысяч за нарушение сроков договора
Улан-удэнец отсудил у компании 78 тысяч за нарушение сроков договора
Общество, 23.03.2020
Фирма должна была изготовить и установить лестницу
В Улан-Удэ 10 новых детских садов принимают детей
В Улан-Удэ 10 новых детских садов принимают детей
Общество, 23.03.2020
Учреждения построили в 2019 году
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 23.03.2020
Мероприятие состоится Джидинском районе
Байкал возглавил рейтинг лучших озёр России
Байкал возглавил рейтинг лучших озёр России
Общество, 23.03.2020
Лучшими признаны места в Иркутской области и Бурятии

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^