Срок рецептов для пациентов с хроническими болезнями продлят

Также для людей с хроническими заболеваниями введут регулярное телефонное консультирование



Медицинские работники будут выписывать рецепты для получения лекарств людям, имеющим хронические заболевания, на срок действия до трёх месяцев. Тем самым граждане, находящиеся на диспансерном наблюдении, смогут значительно реже посещать поликлинику. Кроме того, медицинский персонал будет вести диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями удалённо. Один из методов – регулярное телефонное консультирование. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Забайкальского края.



В связи с распространением коронавирусной инфекции людям, страдающим хроническими заболеваниями и пожилым гражданам, также рекомендуется как можно реже пользоваться общественным транспортом, посещать места большого скопления людей, включая торговые центры, рынки, поликлиники. При необходимости вызывать врача на дом.



При министерстве здравоохранения Забайкалья создан штаб по проведению мероприятий повышенной готовности в связи с неблагополучной эпидобстановкой по ОРВИ, гриппу, а также коронавирусу под руководством главы ведомства Валерия Кожевникова. В его состав вошли заместители министра здравоохранения, специалисты в области оказания медицинской помощи взрослому населению и детям, лекарственного обеспечения, контроля качества предоставления медицинских услуг, стратегического планирования и другие эксперты.



Эпидобстановку на своей территории контролируют все центральные районные больницы. Они ведут сбор текущей информации о наличии необходимости лекарственных препаратов, загруженности коечного фонда.



В Забайкалье введён режим повышенной готовности. Функционирует единый телефон экстренных служб 112. При министерстве здравоохранения региона работает круглосуточная «горячая линия» по вопросам гриппа, ОРВИ, других сезонных, инфекционных заболеваний, а также по коронавирусу. Телефон: 8 (3022) 21-03-03.

