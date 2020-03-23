В Забайкалье за самоизоляцией будут следить участковые полицейские

Они будут контролировать соблюдение режима гражданами, вернувшимися из-за границы



В Забайкальском крае за соблюдением режима самоизоляции гражданами, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, будут следить участковые полицейские. Самоизоляция в течение 14 дней касается и тех, кто находился в контакте с приезжим человеком. Об этом в интервью телеканалу «Россия – 24» рассказали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и начальник краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.



- Понятно, что у каждого гражданина своё отношение к происходящей ситуации. Но участковые полицейские будут осуществлять контроль за соблюдением режима самоизоляции. Конечно, нужно обязательно его соблюдать, чтобы не получить неприятности в виде административной ответственности, а в случае, когда люди будут создавать угрозу для здоровья окружающих ещё и уголовную ответственность. Поэтому каждый забайкалец должен ответственно относится не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих его людей, – отметила Светлана Лапа.



Она также отметила, что при обнаружении симптомов болезни забайкальцам необходимо обратиться к врачам по телефонам горячей линии. Категорически запрещено заниматься самолечением, а также пользоваться рекомендациями непроверенных источников информации.



- Достоверная информация из государственных источников сегодня распространяется по территории страны. Ознакомиться с ней можно на общефедеральном сайте стопкоронавирус.рф, а также на официальном портале правительства Забайкальского края, краевого минздрава и сайте Роспотребнадзора. Там можно получить все инструкции, – добавил губернатор региона Александр Осипов.



По информации пресс-служба губернатора Забайкальского края, в регионе работают телефоны горячей линии, куда забайкальцы могут обратиться с вопросами по профилактике, диагностике и лечению инфекционного заболевания. Звонки принимаются круглосуточно по номеру 8 (3022) 21-03-03. Также ответы на интересующие вопросы, проконсультироваться можно со специалистами cаll-центра клинического медицинского центра, который объединяет все взрослые поликлиники Читы: 8 (3022) 71-07-01, а также по номеру телефона детского клинического медицинского центра, объединяющего все детские поликлиники Читы: 8 (3022) 71- 17- 18. Звонки принимаются с восьми утра до восьми вечера.



Если же так случилось, что человек всё же заболел и уже получает медицинскую помощь, необходимо обратиться к дежурному доктору краевой инфекционной клинической больницы, где получают лечение и дети, и взрослые: 8 924-274-0787.

