 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Марта

22 Марта

Популярное

В Забайкалье за самоизоляцией будут следить участковые полицейские

В Забайкалье за самоизоляцией будут следить участковые полицейские
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Они будут контролировать соблюдение режима гражданами, вернувшимися из-за границы

В Забайкальском крае за соблюдением режима самоизоляции гражданами, вернувшимся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, будут следить участковые полицейские. Самоизоляция в течение 14 дней касается и тех, кто находился в контакте с приезжим человеком. Об этом в интервью телеканалу «Россия – 24» рассказали губернатор Забайкальского края Александр Осипов и начальник краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

- Понятно, что у каждого гражданина своё отношение к происходящей ситуации. Но участковые полицейские будут осуществлять контроль за соблюдением режима самоизоляции. Конечно, нужно обязательно его соблюдать, чтобы не получить неприятности в виде административной ответственности, а в случае, когда люди будут создавать угрозу для здоровья окружающих ещё и уголовную ответственность. Поэтому каждый забайкалец должен ответственно относится не только к своему здоровью, но и к здоровью окружающих его людей, – отметила Светлана Лапа.

Она также отметила, что при обнаружении симптомов болезни забайкальцам необходимо обратиться к врачам по телефонам горячей линии. Категорически запрещено заниматься самолечением, а также пользоваться рекомендациями непроверенных источников информации.

- Достоверная информация из государственных источников сегодня распространяется по территории страны. Ознакомиться с ней можно на общефедеральном сайте стопкоронавирус.рф, а также на официальном портале правительства Забайкальского края, краевого минздрава и сайте Роспотребнадзора. Там можно получить все инструкции, – добавил губернатор региона Александр Осипов.

По информации пресс-служба губернатора Забайкальского края, в регионе работают телефоны горячей линии, куда забайкальцы могут обратиться с вопросами по профилактике, диагностике и лечению инфекционного заболевания. Звонки принимаются круглосуточно по номеру 8 (3022) 21-03-03. Также ответы на интересующие вопросы, проконсультироваться можно со специалистами cаll-центра клинического медицинского центра, который объединяет все взрослые поликлиники Читы: 8 (3022) 71-07-01, а также по номеру телефона детского клинического медицинского центра, объединяющего все детские поликлиники Читы: 8 (3022) 71- 17- 18. Звонки принимаются с восьми утра до восьми вечера.

Если же так случилось, что человек всё же заболел и уже получает медицинскую помощь, необходимо обратиться к дежурному доктору краевой инфекционной клинической больницы, где получают лечение и дети, и взрослые: 8 924-274-0787.
коронавирус здравоохранение Забайкальский край профилактика карантин
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ начался месячник чистоты
В Улан-Удэ начался месячник чистоты
Общество, 23.03.2020
Он завершится 25 апреля общегородским субботником
В Улан-Удэ выбрали «Учителя города – 2020»
В Улан-Удэ выбрали «Учителя города – 2020»
Общество, 23.03.2020
В конкурсе победила Елена Цыдыпова, учитель гимназии №59
В Бурятии молодые семьи на селе продолжают улучшать своё жильё
В Бурятии молодые семьи на селе продолжают улучшать своё жильё
Общество, 23.03.2020
В 2019 году социальные выплаты на строительство и приобретение жилья получили 14 семей
На расчистку трасс Бурятии от снега готово выйти более 90 единиц спецтехники
На расчистку трасс Бурятии от снега готово выйти более 90 единиц спецтехники
Общество, 23.03.2020
Сейчас проезд по федеральным трассам обеспечен в полном объёме, затруднений движения нет
Улан-удэнец отсудил у компании 78 тысяч за нарушение сроков договора
Улан-удэнец отсудил у компании 78 тысяч за нарушение сроков договора
Общество, 23.03.2020
Фирма должна была изготовить и установить лестницу
В Улан-Удэ 10 новых детских садов принимают детей
В Улан-Удэ 10 новых детских садов принимают детей
Общество, 23.03.2020
Учреждения построили в 2019 году
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Главный следователь Бурятии проведёт приём граждан
Общество, 23.03.2020
Мероприятие состоится Джидинском районе
Байкал возглавил рейтинг лучших озёр России
Байкал возглавил рейтинг лучших озёр России
Общество, 23.03.2020
Лучшими признаны места в Иркутской области и Бурятии
В Бурятии установили мемориальную доску братьям Поличевым
В Бурятии установили мемориальную доску братьям Поличевым
Общество, 23.03.2020
Они погибли при исполнении воинского долга
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за мелкое взяточничество
Жителям Бурятии напомнили об ответственности за мелкое взяточничество
Общество, 23.03.2020
Уголовная ответственность предусмотрена для взяткодателя и её получателя
В Бурятии начал действовать новый порядок оформления больничного листа
В Бурятии начал действовать новый порядок оформления больничного листа
Общество, 23.03.2020
Теперь туристы, вернувшиеся из стран, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, могут получить больничный лист дистанционно  
Улан-удэнские школьники смогут учиться дистанционно в компьютерных классах
Улан-удэнские школьники смогут учиться дистанционно в компьютерных классах
Общество, 23.03.2020
Школьники, не имеющие возможность обучаться на дому, будут приходить в школу
На острове Богородский идёт контролируемый отжиг травы
На острове Богородский идёт контролируемый отжиг травы
Общество, 23.03.2020
Горожан просят соблюдать меры пожарной безопасности

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^