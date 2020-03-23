В Бурятии запретили все мероприятия с числом участников свыше 50 человек

Министерству социальной защиты населения Бурятии : проработать вопрос о подготовке социальных пакетов для особых категорий граждан, в том числе одиноких пожилых. Обеспечить их информирование о принимаемых мерах, о телефонах горячей линии и линии социальной поддержки; временно приостановить работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

Читают сейчас