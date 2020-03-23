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В Бурятии запретили все мероприятия с числом участников свыше 50 человек

В Бурятии запретили все мероприятия с числом участников свыше 50 человек
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В республике усилили меры по борьбе с коронавирусом

Сегодня, 23 марта, в правительстве Бурятии прошло очередное совещание оперативного штаба, где были приняты дополнительные меры для усиления профилактической работы.

Временно введено ограничение на проведение массовых мероприятий, с числом участников более 50 человек одновременно; приостановлена работа кружков и секций, а также проведение других досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения; посещение образовательных организаций, предоставляющих общее, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку.

Также рекомендовано ввести ограничения на посещение культовых учреждений на период режима повышенной готовности.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее в республике действовало ограничение на проведение массовых мероприятий с ограничением количества участников: в Улан-Удэ до 750, в районах – до 250.

Другие принятые меры

Руководителям организаций поручено организовать работу по выявлению лиц, которые должны находиться под наблюдением, обратив особое внимание на людей, отягощённых хроническими заболеваниями, лиц пожилого возраста и их изоляции на 14 календарных дней с даты приезда.

Рекомендовано проработать вопрос с работодателями о переводе части сотрудников на удалённый режим работы, в том числе лиц, находящихся на изоляции; максимально сократить количество проводимых семинаров, совещаний, переводу работы различных рабочих групп и комиссий в дистанционный режим; ограничить личный приём граждан.

Министерству внутренних дел по Бурятии, управлению федеральной службы безопасности России по республике, Улан-Удэнскому Линейному отделу МВД России на транспорте - организовать учёт граждан, прибывающих из иностранных государств, отдельно по иностранным государствам с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, стран ближнего зарубежья, Евразийского экономического союза, Содружества независимых государств.

МВД по Бурятии: обеспечить ежедневное представление информации о лицах, прибывших на территорию республики из зарубежных стран и адресах их фактического пребывания; обеспечить контроль за соблюдением изолированными всех ограничений и запретов.

Министерству здравоохранения республики дополнительно к реализуемым мероприятиям обеспечить: выдачу рецептов хроническим больным на 6 месяцев, без визита в поликлинику, оформление больничных без прихода в поликлинику (в электронной форме);

Министерству образования и науки Бурятии, ректорам вузов, директорам ссузов перевести общежития образовательных организаций на усиленный противоэпидемический режим.

Министерству социальной защиты населения Бурятии: проработать вопрос о подготовке социальных пакетов для особых категорий граждан, в том числе одиноких пожилых. Обеспечить их информирование о принимаемых мерах, о телефонах горячей линии и линии социальной поддержки; временно приостановить работу кружков, секций, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения.

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