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Иркутский пауэрлифтер установил рекорд России

Иркутский пауэрлифтер установил рекорд России
Общество,  Фото:пресс-служба федерации пауэрлифтинга России
Он победил на всероссийском первенстве в классическом троеборье

Спортсмены Иркутской области выиграли три медали на чемпионате и первенстве России по пауэрлифтингу в классическом троеборье. Соревнования проходили с 15 по 22 марта в Архангельске.

На чемпионате страны бронзовым призёром в весовой категории 47 кг стала иркутская спортсменка Кристина Москалёва, которая в сумме троеборья показала результат 310 кг. Из них в приседе её результат составил 105 кг, в жиме лёжа – 67,5 кг, в тяге становой – 137,5 кг. Тренером Кристины является Александр Деханов.

На первенстве России среди юношей 14-18 лет в весовой категории 120 кг победу одержал иркутянин Сергей Волков. Он в сумме троеборья набрал 760 кг, из них в приседе его результат составил 285 кг, в жиме лёжа – 167,5 кг, в тяге становой – 307,5 кг. Сергей выполнил норматив мастера спорта и установил рекорд России в тяге. Атлет тренируется у Валерия Володько и Константина Сауко.

Серебряную медаль среди юношей 14-18 лет в весовой категории 53 кг завоевал уроженец из Бирюсинка Василий Бочаров с результатом в сумме троеборья 350 кг. Из них в приседе он набрал 127,5 кг, в жиме – 82,5 кг, в тяге становой – 140 кг. Тренер Василия – Юрий Крук.

На этих соревнованиях норматив мастера спорта России выполнили спортсмены Приангарья Анна Иванова (весовая категория 52 кг), Анастасия Тумакова (52 кг), Александра Раджабова (свыше 84 кг), Владислав Кривоносов (83 кг). Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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