В Улан-Удэ у МФЦ образовалась большая очередь

Как сообщал «Байкал-Daily», с сегодняшнего дня МФЦ в Улан-Удэ начал свою работу по предварительной записи. Информацию об этом на прошлой неделе сообщал зампред правительства Бурятии Баир Цыренов.
Вероятно, не все жители республики знали об этом, и сегодня пришли в МФЦ без записи. Из-за этого образовалась очередь: толпа людей стояла на улице. Они кричали, возмущались и требовали их впустить в помещение. Видео появилось в паблике ves_ulan_ude_.
- Приём идёт, народу вообще нет, - доносится из толпы.
Люди наперебой кричат и просят принять именно их, аргументируя тем, что они раньше стояли в очереди или их пригласили войти.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за коронавируса работу приостановили суды Бурятии. На дистанционный режим работы перешло республиканское управление федеральной службы судебных приставов. Введён запрет на проведение массовых мероприятий: в Улан-Удэ до 750 человек, в районах республики – до 250.