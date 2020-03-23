Из Забайкалья в Абакан везли скот без документов

Нарушителей выявили в Иркутской области



На стационарном посту полиции «Рубеж» в городе Слюдянке государственным инспектором Слюдянского межрайонного отдела управления Россельхознадзора совместно с сотрудниками ГИБДД во время досмотра автотранспорта выявлены нарушения правил перевозки груза, подлежащего ветеринарному надзору.



Из Забайкальского края в город Абакан перевозили 200 голов крупно рогатого скота и 78 голов мелко рогатого скота без ветеринарно-сопроводительных документов. Это является нарушением.



Водители привлечены к административной ответственности, наложены штрафы, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

