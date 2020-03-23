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В Бурятии ищут женщину, не выходившую на связь почти год

В Бурятии ищут женщину, не выходившую на связь почти год
Общество, 
Она может проживать в посёлке Сотниково

В Бурятии полицейские разыскивают Наталью Романову 1986 года рождения, которая с мая прошлого года не выходит на связь с семьёй.

По имеющейся информации может проживать в посёлке Сотниково Иволгинского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Приметы: азиатской внешности, на вид 30-35 лет, рост около 170-175 см, волосы тёмные, короткие.

При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении сообщать в полицию по телефонам: 8(951)624-22-88, 8(3012)29-50-68 или 102 (112).

розыск без вести пропавшие
 
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