В Бурятии ищут женщину, не выходившую на связь почти год

При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении сообщать в полицию по телефонам: 8(951)624-22-88, 8(3012)29-50-68 или 102 (112).





В Бурятии полицейские разыскивают Наталью Романову 1986 года рождения, которая с мая прошлого года не выходит на связь с семьёй.По имеющейся информации может проживать в посёлке Сотниково Иволгинского района, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.азиатской внешности, на вид 30-35 лет, рост около 170-175 см, волосы тёмные, короткие.