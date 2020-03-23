В Бурятии два вуза предпочли дистанционное обучение из-за коронавируса

БГСХА перешла на такое обучение с 16 марта, ВСГУТУ переходит с 25 марта
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции ВСГУТУ переходит на дистанционное обучение с 25 марта по 12 апреля. Приказ за подписью ректора был опубликован сегодня.
Студенты среднего профессионального и высшего образования по всем формам обучения будут обучаться в дистанционном режиме с помощью электронной информационной образовательной среды университета и через интернет.
- Мы проводили подготовительную работу, проверили все логины и пароли студентов, также был проведён инструктаж по проведению промежуточных аттестаций, - рассказала «Байкал-Daily» помощник ректора ВСГУТУ, доцент Алима Чимитова.
Помимо этого, отменяются все зарубежные поездки и командировки сотрудников и студентов университета.
На дистанционное обучение уже перешла БГСХА, приказ о предупреждении распространения коронавирусной инфекции 16 марта подписал ректор академии Галсан Дареев.
- Деканам факультетов, директорам институтов и колледжа, реализующих программы высшего образования, среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования перевести обучающихся на дистанционное обучение с использованием электронной информационно-образовательной среды академии и обеспечить реализацию образовательных программ в полном объёме, - говорится в документе.
ВСГАКИ, тем временем, в процессе подготовки к возможному переходу на дистанционное обучение, но пока институт работает в штатном режиме.
- Мы работаем в штатном режиме, но переводим на дистанционную форму обучения студентов-заочников, которые приезжают из других регионов. Очная форма обучения работает в штатном режиме. В протоколе штаба при главе Бурятии чётко прописано, что ректорам вузов нужно обеспечить подготовку перехода на дистанционное обучение. Так что мы готовы, все условия есть, - прокомментировала «Байкал-Daily» проектор по учебной и воспитательной работе ВСГАКИ Татьяна Редько.
Также в штатном режиме продолжает работать БГУ. Однако студенты заочной формы, у которых сессия начинается с 23 марта и позже, обучаются дистанционно через личный кабинет на сайте университета.
- Решение пока не принято, но для перехода на дистанционное обучение всё готово, - отметили в отделении рекламы и медиакоммуникаций БГУ.
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