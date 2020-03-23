Юные улан-удэнцы колют дрова и наводят чистоту в квартирах пожилых людей

- Наши улан-удэнцы, находящиеся на социальном обслуживании на дому, с восторгом отзываются о волонтерах из «Юности», которые посвящают безвозмездной помощи целые выходные дни и рады встрече с ними вновь. Выражаем благодарность организаторам добровольческой деятельности и всем неравнодушным жителям республики за активную жизненную позицию в улучшении качества жизни пожилых одиноких людей, - отметила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.









Студенты разных учебных заведений Улан-Удэ объединились в волонтёрскую команду «Юность» и начали тесно сотрудничать с отделением социальной помощи на дому Улан-Удэнского центра «Доверие».Ребят из команды «Юность» объединяют общие интересы и огромное желание заботиться о тех, кому трудно решать небольшие бытовые вопросы самостоятельно.- Не секрет, что многие из пожилых людей сегодня одиноки и остаются один на один со своими проблемами. Они нуждаются не только в медицинской помощи и лекарствах, но порой просто в элементарной помощи в быту, - рассказывают в пресс-службе минсоцзащиты населения Бурятии.Молодые люди с большим энтузиазмом берутся за любую работу – колют дрова и складывают поленницы, организуют побелку дома и моют окна, наводят чистоту в квартирах и многое другое.