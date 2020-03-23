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В Улан-Удэ начался месячник чистоты

В Улан-Удэ начался месячник чистоты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он завершится 25 апреля общегородским субботником

С 23 марта по распоряжению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова в столице Бурятии стартовал весенний месячник чистоты. Он закончится общегородским субботником 25 апреля.

В этот день по распоряжению мэра будет обеспечен бесплатный приём мусора от населения, организаций и предприятий всех форм собственности. В том числе, листвы и порубочных остатков, собранных с территорий общего пользования.

На период месячника администрациями Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов усилен контроль за организациями всех форм собственности по уборке территорий. Управляющим компаниям, ТСЖ и председателям ТОСов необходимо провести разъяснительную работу среди жильцов о предстоящем месячнике и общегородском субботнике, о необходимости выполнения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий, прилегающих к домам и приведении в порядок ограждений, заборов, палисадников.

Также за время месячника чистоты управляющие компании и ТСЖ должны очистить подвалы и чердаки зданий, закрыть чердачные и подвальные помещения, очистить и продезинфицировать мусороприёмные камеры, остеклить лестничные клетки и отремонтировать подъездные двери. Кроме того, необходимо привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, сделать санитарную, омолаживающую обрезку деревьев на обслуживаемой территории. Комбинату по благоустройству поручено обеспечить своевременный вывоз мусора в период проведения месячника. Об этом сообщает пресс-служба администрации г. Улан-Удэ.
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