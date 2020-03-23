Дистанционное обучение в Бурятии продлится до 12 апреля

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Однако подготовка к экзаменам будут проводиться в школах



С 23 марта в школах Бурятии начались плановые весенние каникулы. Они закончатся 29 марта. С начала следующей недели учебные процессы будут проходить исключительно в информационно-образовательной среде.



- Что это значит? Педагогам необходимо руководствоваться теми рекомендациями, которые были направлены в адрес общеобразовательных организаций, о возможном и необходимом переходе образовательного процесса на электронный формат обучения. На сегодняшний день определённый опыт в дистанционном обучении у республики и в целом по стране имеется. Очень активное развитие получили многие образовательные платформы. Они позволяют при правильном использовании, со стороны педагогических работников, эффективно организовать учебный процесс, - рассказала Татьяна Елистратова, начальник отдела дошкольного и общего образования министерства образования Бурятии.



Во время плановых каникул министерством образования были направлены рекомендации по корректировки своих рабочих программ с учётом перевода на дистанционный режим. Педагогам предоставляется на выбор несколько платформ, на которых они смогут проводить уроки, это «Российская электронная школа», «Яндекс учебник», «Учи.ру», «SkyEng».



- Также нам открыт доступ, по поручению министра просвещения России, к таким образовательным платформам как «Академия просвещения», «Московская электронная школа» и другие образовательные платформы, которые мы будем в ежедневном режиме на своём сайте размещать и информировать наши образовательные организации, - добавила Татьяна Елистратова.



Однако подготовка к экзаменам для выпускников всё же проводиться будет в школах. Всё дело в том, что общеобразовательные организации уходят на дистанционное обучение не из-за карантина, а для профилактики. Педагоги будут находиться на своих рабочих местах, и дети смогут приходить в школу для консультаций.



- Кроме того, мы рекомендуем в сельских населённых пунктах, в малокомплектных школах, там, где доступ к образовательным ресурсам затруднителен со стороны учащихся, и педагоги может где-то не совсем владеют в должной мере использованием дистанционных технологий, рекомендуется, чтобы дети приходили по определённому графику. Учитель составляет плавающее расписание для своих классов, - отметила Татьяна Елистратова.



Дистанционное обучение будет проходить до 12 апреля.



Подобные профилактические меры не коснулись детских садов. Сейчас они работают в штатном режиме. Вести ребёнка в сад или нет, зависит от родителей. Если же заболеваемость ОРВИ и гриппа превышает пороговое значение, то дошкольное учреждение закрывается.



- По состоянию на пятницу два детских сада в Бичурском районе частично закрыты, то есть по две группы. В Заиграевском районе один детский сад полностью закрыт и один частично, в Иволгинском районе один детский сад полностью закрыт, в Мухоршибирском районе два полностью, один частично и в Северо-Байкальском районе два закрыты полностью, - заключила Татьяна Елистратова.





