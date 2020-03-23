Первый урожай ждут конце апреля
В колонии-поселении №3 УФСИН России по Бурятии в теплицах с обогревом провели посев семян зелёных культур, первый урожай запланирован уже на конец апреля.
По плану производства овощей и картофеля на 2020 год учреждением запланирован посев на землях сёлах Куналей и Иволгинск, на общей площади 62 гектара.
С засеянных площадей планируется получить урожай в 630 тонн картофеля, 170 тонн капусты, 46 тонн моркови, 43 тонны свеклы и 6 тонн помидоров и огурцов.
- Ежегодно полученные объёмы сельскохозяйственных культур на сто процентов обеспечивают потребность учреждений УФСИН России по Бурятии в овощной продукции, - сообщили в пресс-службе ведомства.
В теплицах УФСИН Бурятии началась посадка овощей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сообщают, что компания круглосуточно принимает заявки на отлов животных
Первый урожай ждут конце апреля
На разработку тест-систем требуется 2 миллиона рублей
В республике проходит акция «Лесники открывают двери»
Злоумышленников обнаружили сотрудники Росгвардии
Женщина во время аварии повредила ногу
Нарушения выявила прокуратура
Мужчина предлагал купить оружие прохожим на улице
Всего в стационарах республики находится 19 человек с симптомами ОРВИ, прибывших из неблагополучных стран
Водителей и кондукторов с ОРВИ снимают с рейсов
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финала конкурса красоты
Право собственности коммерческой организации оспорено
Он выражался нецензурной бранью и побил инспектора охраны
В танковом соединении прошёл день открытых дверей
Однако эксперты прогнозируют повышение арендных ставок на дачи