В теплицах УФСИН Бурятии началась посадка овощей

Первый урожай ждут конце апреля



В колонии-поселении №3 УФСИН России по Бурятии в теплицах с обогревом провели посев семян зелёных культур, первый урожай запланирован уже на конец апреля.



По плану производства овощей и картофеля на 2020 год учреждением запланирован посев на землях сёлах Куналей и Иволгинск, на общей площади 62 гектара.



С засеянных площадей планируется получить урожай в 630 тонн картофеля, 170 тонн капусты, 46 тонн моркови, 43 тонны свеклы и 6 тонн помидоров и огурцов.



- Ежегодно полученные объёмы сельскохозяйственных культур на сто процентов обеспечивают потребность учреждений УФСИН России по Бурятии в овощной продукции, - сообщили в пресс-службе ведомства.

