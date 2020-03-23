В Улан-Удэ выбрали «Учителя города – 2020»

В конкурсе победила Елена Цыдыпова, учитель гимназии №59
Победителем муниципального конкурса «Учитель года 2020» в Улан-Удэ стала Елена Цыдыпова, учитель русского языка и литературы гимназии №59. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации города.
По итогам всех туров жюри определило 5 призёров конкурса, набравших максимальное количество баллов. На завершающих этапах участники «поборолись» в конкурсных испытаниях «Публичная лекция» и «Разговор с министром». Каждый участник постарался раскрыть лидерские качества, продемонстрировал понимание стратегических направлений развития образования, видение конструктивных решений актуальных проблем образования.
Наряду с Еленой Цыдыповой в пятёрку лучших вошли учитель информатики Александр Зяблов (СОШ №35), учитель начальных классов Наталья Филатова (Лицей №27), учитель начальных классов Сэсэгма Занданова (СОШ №44) и учитель изобразительного искусства Юлия Колобова (СОШ №26).
По информации пресс-службы городского совета депутатов, также жюри определило 10 победителей в номинациях. Ими стали:
1. Светлана Аюшеева, учитель русского языка и литературы школы №52 – победитель в номинации «За преданность педагогической профессии»;
2. Анна Бадмаева, учитель начальных классов школы №12 – победитель в номинации «За педагогическое призвание»;
3. Марина Банникова, учитель начальных классов школы №8 – победитель в номинации «Сердце отдаю детям»;
4. Светлана Доржиева, учитель начальных классов школы №18 – победитель в номинации «На пути к успеху»;
5. Виктория Жамбалова, учитель математики школы №31 – победитель в номинации «Педагогический оптимизм»;
6. Валерия Пестрякова, учитель физической культуры школы №48 – победитель в номинации «Успешный старт»;
7. Светлана Толок, учитель математики школы №20 – победитель в номинации «Мастер своего дела»;
8. Наталья Франтенко, учитель химии и биологии школы №49 – победитель в номинации «Творчество без границ»;
9. Галина Шелихова, учитель математики физико-математической школы №56 – победитель в номинации «Учитель – практик»;
10. Арюна Якимова, учитель начальных классов школы №54 – победитель в номинации «Учитель – моё призвание».
19 марта в ГДДЮТ состоялось торжественное закрытие городского конкурса «Учитель года города Улан-Удэ – 2020». Председатель Улан-Удэнского городского совета депутатов Чимит Бальжинимаев и председатель комитета по образованию Татьяна Митрофанова вручили номинантам, призёрам и победителю конкурса дипломы и подарки. Представители администраций городских районов наградили своих участников грамотами, благодарственными письмами и призами. Грамотами также были награждены члены жюри за компетентную оценку уровня подготовки участников городского конкурса. За активное участие и помощь в проведении конкурса была награждена средняя школа №47.
В Улан-Удэ выбрали «Учителя города – 2020»
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