В Бурятии детей научили пользоваться ранцевым лесным огнетушителем

В республике проходит акция «Лесники открывают двери»



В честь празднования международного дня лесов в Бурятии проходит акция «Лесники открывают двери», лесники проводят с ребятами интерактивные занятия, открытые уроки и экскурсии, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Так, сотрудники Кудунского лесхоза провели для ребят экскурсию. Дети смогли почувствовать себя настоящими огнеборцами в кабинах автомобилей. Также лесники научили детей пользоваться различными инструментами: рацией, биноклями и ранцевым лесным огнетушителем.



Ребята познакомились с представителями опасной профессии, узнали о технологиях тушения лесных пожаров. Лесники рассказали детям о профессии лесника и её важной роли в современном мире. Напоследок школьники поделились с лесниками своими предложениями и идеями как сберечь и приумножить лесные богатства и обещали навещать лесников как можно чаще.



- Как знать, возможно, в будущем получив образование, они вернутся сюда дипломированными специалистами, чтобы реализовать свои знания и силы в лесной отрасли, - рассказал руководитель Кудунского лесхоза, Ольга Смолина.

