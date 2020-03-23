 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Марта

22 Марта

Популярное

В Бурятии воры прятались за диваном

В Бурятии воры прятались за диваном
Общество,  Фото:Росгвардия
Злоумышленников обнаружили сотрудники Росгвардии

На днях в частном доме в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района сработала охранная сигнализация. На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Прибывшие на место происшествия сотрудники группы задержания, обнаружили следы на снегу, ведущие к пристрою дома, а также разбитое стекло оконной форточки. Заблокировав периметр, в ходе осмотра охраняемого домовладения росгвардейцы обнаружили и задержали двух подозреваемых, которые прятались за диваном.

Задержанные, ранее судимые 35-летний и 30-летний местные жители были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания, что подручными средствами разбили стекло, проникли в дом и пытались украсть имущество.

Органами следствия возбуждено уголовное дело за кражу. Ведётся следствие.

- Собственники частного дома, которые проживают в Иркутской области, поблагодарили правоохранителей за профессионализм. Стоит отметить, что собственность находится на долговременной охране с лето прошлого года, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.


Росгвардия кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ ООО «МИК» приступило к отлову бродячих собак
В Улан-Удэ ООО «МИК» приступило к отлову бродячих собак
Общество, 23.03.2020
Сообщают, что компания круглосуточно принимает заявки на отлов животных
В теплицах УФСИН Бурятии началась посадка овощей
В теплицах УФСИН Бурятии началась посадка овощей
Общество, 23.03.2020
Первый урожай ждут конце апреля
Уроженец Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус
Уроженец Бурятии разрабатывает экспресс-тест на коронавирус
Общество, 23.03.2020
На разработку тест-систем требуется 2 миллиона рублей
В Бурятии детей научили пользоваться ранцевым лесным огнетушителем
В Бурятии детей научили пользоваться ранцевым лесным огнетушителем
Общество, 23.03.2020
В республике проходит акция «Лесники открывают двери»
В Бурятии воры прятались за диваном
В Бурятии воры прятались за диваном
Общество, 23.03.2020
Злоумышленников обнаружили сотрудники Росгвардии
Вышедший из колонии читинец украл ружьё у знакомого
Вышедший из колонии читинец украл ружьё у знакомого
Общество, 23.03.2020
Мужчина предлагал купить оружие прохожим на улице
В Бурятии больных коронавирусом не зафиксировано
В Бурятии больных коронавирусом не зафиксировано
Общество, 23.03.2020
Всего в стационарах республики находится 19 человек с симптомами ОРВИ, прибывших из неблагополучных стран
В Иркутске ежедневно дезинфицируют общественный транспорт
В Иркутске ежедневно дезинфицируют общественный транспорт
Общество, 23.03.2020
Водителей и кондукторов с ОРВИ снимают с рейсов
«Миссис Бурятия-2020» стала сотрудница банка. Фоторепортаж
«Миссис Бурятия-2020» стала сотрудница банка. Фоторепортаж
Общество, 23.03.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с финала конкурса красоты
В Бурятии участок на побережье Байкала вернули государству
В Бурятии участок на побережье Байкала вернули государству
Общество, 23.03.2020
Право собственности коммерческой организации оспорено
В Ангарске осуждённый устроил дебош в колонии
В Ангарске осуждённый устроил дебош в колонии
Общество, 23.03.2020
Он выражался нецензурной бранью и побил инспектора охраны
В Бурятии юнармейцы увидели образцы боевой спецтехники
В Бурятии юнармейцы увидели образцы боевой спецтехники
Общество, 23.03.2020
В танковом соединении прошёл день открытых дверей
Бурятия вошла в число регионов с дешёвыми дачами
Бурятия вошла в число регионов с дешёвыми дачами
Общество, 23.03.2020
Однако эксперты прогнозируют повышение арендных ставок на дачи

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Конференции
^