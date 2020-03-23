Злоумышленников обнаружили сотрудники Росгвардии
На днях в частном доме в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района сработала охранная сигнализация. На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.
Прибывшие на место происшествия сотрудники группы задержания, обнаружили следы на снегу, ведущие к пристрою дома, а также разбитое стекло оконной форточки. Заблокировав периметр, в ходе осмотра охраняемого домовладения росгвардейцы обнаружили и задержали двух подозреваемых, которые прятались за диваном.
Задержанные, ранее судимые 35-летний и 30-летний местные жители были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания, что подручными средствами разбили стекло, проникли в дом и пытались украсть имущество.
Органами следствия возбуждено уголовное дело за кражу. Ведётся следствие.
- Собственники частного дома, которые проживают в Иркутской области, поблагодарили правоохранителей за профессионализм. Стоит отметить, что собственность находится на долговременной охране с лето прошлого года, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии воры прятались за диваном
Общество, Фото:
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