В Бурятии воры прятались за диваном

Злоумышленников обнаружили сотрудники Росгвардии



На днях в частном доме в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района сработала охранная сигнализация. На место незамедлительно прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.



Прибывшие на место происшествия сотрудники группы задержания, обнаружили следы на снегу, ведущие к пристрою дома, а также разбитое стекло оконной форточки. Заблокировав периметр, в ходе осмотра охраняемого домовладения росгвардейцы обнаружили и задержали двух подозреваемых, которые прятались за диваном.



Задержанные, ранее судимые 35-летний и 30-летний местные жители были доставлены в отдел полиции, где дали признательные показания, что подручными средствами разбили стекло, проникли в дом и пытались украсть имущество.



Органами следствия возбуждено уголовное дело за кражу. Ведётся следствие.



- Собственники частного дома, которые проживают в Иркутской области, поблагодарили правоохранителей за профессионализм. Стоит отметить, что собственность находится на долговременной охране с лето прошлого года, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.





