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В Бурятии пострадавшая в ДТП пассажирка автобуса отсудила 80 тысяч

В Бурятии пострадавшая в ДТП пассажирка автобуса отсудила 80 тысяч
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Женщина во время аварии повредила ногу

В Бурятии судебные приставы взыскали пассажирке автобуса, пострадавшей в ДТП, компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

Как выяснилось, водитель маршрутного автобуса «Фиат Дукато», в котором находилась женщина, двигался по главной дороге. В этот момент со второстепенной дороги выехал автомобиль «ГАЗ-66» и врезался в движущийся автобус. В результате столкновения пассажирка маршрутки упала и травмировала ногу.

Согласно заключению медиков, женщина повредила связки левого голеностопного сустава. Полученная травма была расценена как причинение вреда здоровью человека средней степени тяжести.

- После длительного амбулаторного лечения пострадавшая обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Однако суд с учётом всех обстоятельств требования истца удовлетворил частично, взыскав в её пользу 80 тысяч рублей в солидарном порядке с собственников двух машин, как с владельцев источников повышенной опасности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.

Приставы взыскали задолженность путем обращения взыскания на банковские счета должников в кратчайшие сроки. На сегодня средства перечислены на счёт пострадавшей, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

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