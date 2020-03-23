В Бурятии пострадавшая в ДТП пассажирка автобуса отсудила 80 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина во время аварии повредила ногу



В Бурятии судебные приставы взыскали пассажирке автобуса, пострадавшей в ДТП, компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.



Как выяснилось, водитель маршрутного автобуса «Фиат Дукато», в котором находилась женщина, двигался по главной дороге. В этот момент со второстепенной дороги выехал автомобиль «ГАЗ-66» и врезался в движущийся автобус. В результате столкновения пассажирка маршрутки упала и травмировала ногу.



Согласно заключению медиков, женщина повредила связки левого голеностопного сустава. Полученная травма была расценена как причинение вреда здоровью человека средней степени тяжести.



- После длительного амбулаторного лечения пострадавшая обратилась в суд за взысканием компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей. Однако суд с учётом всех обстоятельств требования истца удовлетворил частично, взыскав в её пользу 80 тысяч рублей в солидарном порядке с собственников двух машин, как с владельцев источников повышенной опасности, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



Приставы взыскали задолженность путем обращения взыскания на банковские счета должников в кратчайшие сроки. На сегодня средства перечислены на счёт пострадавшей, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.



