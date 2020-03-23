В Иркутской области пункте приёма и отгрузки древесины с нарушением вели учёт

Нарушения выявила прокуратура



Байкальской транспортной прокуратурой в ходе проверки пункта приёма и отгрузки древесины ООО «Магистраль-Транзит», расположенном в Казачинско-Ленском районе Иркутской области, выявлены многочисленные нарушения федерального и регионального законодательства.



Установлено, что на предприятии не соблюдался порядок учёта принятой древесины. Имеющиеся книги учёта принятой, переработанной и отгруженной древесины не соответствовали установленной форме, велись с нарушением установленного порядка, в ряде граф отсутствовали сведения о древесине. Изучением сопроводительных документов на древесину установлено отсутствие даты, а также сведений о месте отправления.



Одновременно выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отходами и законодательства о безопасности движения.



Руководителю пункта приёма и отгрузки древесины внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.



В настоящее время приняты меры по устранению нарушений законодательства. К дисциплинарной ответственности привлечено 8 лиц, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

