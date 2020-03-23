Вышедший из колонии читинец украл ружьё у знакомого

Мужчина предлагал купить оружие прохожим на улице



В Чите полицейские раскрыли кражу охотничьего ружья, совершённую из дачного дома местного жителя.



В полицию сообщили, что в микрорайоне КСК замечен мужчина с ружьём, который предлагает его купить. Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. Им оказался ранее судимый 65-летний мужчина, который несколько дней назад освободился из мест лишения свободы. Установлено, что изъятый у него охотничий карабин на законных основаниях принадлежит жителю Читу.



Выяснилось, что задержанный, находясь в гостях у своего знакомого, заметил лежащее на видном месте оружие. Когда потерпевший ушёл на работу, оставив гостя дома, злоумышленник украл ружьё и собирался его продать.



В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».



Кроме того, сотрудники полиции привлекли к ответственности и владельца оружия за нарушение правил его хранения. На него составлен административный протокол, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

