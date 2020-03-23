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Вышедший из колонии читинец украл ружьё у знакомого

Вышедший из колонии читинец украл ружьё у знакомого
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина предлагал купить оружие прохожим на улице

В Чите полицейские раскрыли кражу охотничьего ружья, совершённую из дачного дома местного жителя.

В полицию сообщили, что в микрорайоне КСК замечен мужчина с ружьём, который предлагает его купить. Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел. Им оказался ранее судимый 65-летний мужчина, который несколько дней назад освободился из мест лишения свободы. Установлено, что изъятый у него охотничий карабин на законных основаниях принадлежит жителю Читу.

Выяснилось, что задержанный, находясь в гостях у своего знакомого, заметил лежащее на видном месте оружие. Когда потерпевший ушёл на работу, оставив гостя дома, злоумышленник украл ружьё и собирался его продать.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Кроме того, сотрудники полиции привлекли к ответственности и владельца оружия за нарушение правил его хранения. На него составлен административный протокол, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
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