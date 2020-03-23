В Бурятии больных коронавирусом не зафиксировано



В России зарегистрировано 367 случаев коронавирусной инфекции, из которых пролечены и выписаны из медицинских организаций 16 человек. За последние сутки в стране зарегистрировано 61 новый случай заражения коронавирусом.





В Бурятии на 08:00 23 марта больных коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.За весь период зарегистрирован 41 больной с симптомами ОРВИ, прибывший из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, из которых 5 граждан КНР и 36 граждан России. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы. 22 человека выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.Всего в стационарах республики на 8:00 23 марта находится 19 человек с симптомами ОРВИ, прибывших из неблагополучных стран.- Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 612 человек, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. На 23 марта под медицинским наблюдением находится 227 человек. Из них 11 человек (8 – граждан КНР, 2 – Японии, 1 – Республики Бурятия) изолированы в обсерватор, развёрнутый на базе социально-реабилитационного отделения (Верхняя Березовка). За остальными гражданами осуществляется медицинское наблюдение на дому, выдано 17 листков нетрудоспособности, - сообщили в республиканском оперативном штабе.Лабораторные исследования на коронавирус проводятся на базе лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Бурятии». На 23 марта проведены исследования от 990 человек (1764 исследования), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.На «горячую линию» Минздрава республики для граждан, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (телефон 8-3012-37-95-32), всего поступило 190 звонков, из них за последние сутки - 28. Все обратившиеся взяты под медицинское наблюдение.