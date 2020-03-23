В Иркутске ежедневно дезинфицируют общественный транспорт

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Водителей и кондукторов с ОРВИ снимают с рейсов



В Иркутске ведётся дезинфекция городского общественного транспорта с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Троллейбусы, автобусы и трамваи обрабатывают специальными хлоросодержащими средствами - ежедневно дезинфекцию проходит 1200 единиц техники, которая выходит на рейсы, сообщает пресс-служба администрации города.



– Мы начали дополнительно обрабатывать муниципальный транспорт две недели назад, когда в городе был введён режим повышенной готовности, в связи с угрозой распространения коронавируса. В мероприятия по дезинфекции входит влажная уборка, обработка всех сидений, поручней и стен специальным составом на хлорной основе. Обработку транспорта осуществляют ежедневно, в рамках подготовки к выходу на рейс, – рассказал начальник отдела организации пассажирских перевозок комитета городского обустройства администрации Иркутска Николай Лановенко.



Кроме этого, во всех муниципальных транспортных предприятиях усилен контроль за состоянием здоровья кондукторов и водителей, при любых признаках ОРВИ их снимают с рейсов.



Ранее администрация Иркутска рекомендовала применить аналогичные меры частным перевозчикам.

