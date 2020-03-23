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В Бурятии участок на побережье Байкала вернули государству

В Бурятии участок на побережье Байкала вернули государству
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Право собственности коммерческой организации оспорено

Верховный суд Бурятии поддержал позицию природоохранной прокуратуры по делу о незаконной приватизации побережья Байкала. Ранее прокурор установил незаконное нахождение в частной собственности 5,7 га лесных земель на побережье озера в местности Онокачанской губы.

История выбытия из государственной собственности земель началась с того, что в 2012 году участок по решению администрации Северо-Байкальского района предоставили гражданину в собственность под строительство базы отдыха. «Впоследствии собственником стало связанное с первичным владельцем юридическое лицо — ООО «Байкалремстрой-2», сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

- При этом, земли полностью находятся в границах Центральной экологической зоны Байкала, а больше половины участка составляет государственный лесной фонд. Однако, несмотря на законодательный запрет, муниципалитет, превышая свои полномочия, распорядился федеральной землей. По данным фактам материалы прокурорской проверки направлены в органы следствия. В настоящее время Следственный комитет по Бурятии проводит процессуальную проверку, - рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

В целях устранения выявленных нарушений прокурор направил иск в суд, который рассмотрен и удовлетворён. Образование участка признано недействительным, постановлено его снятие с кадастрового учета, право собственности коммерческой организации оспорено.

- Стороны не согласились с выводами суда, оспаривали судебный акт в апелляционном порядке. Верховный чуд Бурятии отказал в удовлетворении жалоб, оставив решение суда первой инстанции без изменения. Итогом рассмотрения дела стало справедливое возвращение особо ценных байкальских земель государству, - заключили в пресс-службе прокуратуры.

Байкал суд
 
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