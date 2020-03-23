В Бурятии участок на побережье Байкала вернули государству

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Право собственности коммерческой организации оспорено



Верховный суд Бурятии поддержал позицию природоохранной прокуратуры по делу о незаконной приватизации побережья Байкала. Ранее прокурор установил незаконное нахождение в частной собственности 5,7 га лесных земель на побережье озера в местности Онокачанской губы.



История выбытия из государственной собственности земель началась с того, что в 2012 году участок по решению администрации Северо-Байкальского района предоставили гражданину в собственность под строительство базы отдыха. «Впоследствии собственником стало связанное с первичным владельцем юридическое лицо — ООО «Байкалремстрой-2», сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре.



- При этом, земли полностью находятся в границах Центральной экологической зоны Байкала, а больше половины участка составляет государственный лесной фонд. Однако, несмотря на законодательный запрет, муниципалитет, превышая свои полномочия, распорядился федеральной землей. По данным фактам материалы прокурорской проверки направлены в органы следствия. В настоящее время Следственный комитет по Бурятии проводит процессуальную проверку, - рассказали в пресс-службе Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры.



В целях устранения выявленных нарушений прокурор направил иск в суд, который рассмотрен и удовлетворён. Образование участка признано недействительным, постановлено его снятие с кадастрового учета, право собственности коммерческой организации оспорено.



- Стороны не согласились с выводами суда, оспаривали судебный акт в апелляционном порядке. Верховный чуд Бурятии отказал в удовлетворении жалоб, оставив решение суда первой инстанции без изменения. Итогом рассмотрения дела стало справедливое возвращение особо ценных байкальских земель государству, - заключили в пресс-службе прокуратуры.



