В Ангарске осуждённый устроил дебош в колонии

Он выражался нецензурной бранью и побил инспектора охраны



В Ангарске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении осуждённого ИК-7. Он обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника колонии (ч.2, ч. 3. ст.321 УК РФ).



По версии следствия, в августе 2019 года осуждённый исправительной колонии №7 узнав, что его отправят в штрафной изолятор, начал вести себя неадекватно, выражаться в адрес сотрудников колонии нецензурной бранью. Кроме того, обвиняемый со значительной силой ударил по голове инспектора охраны.



В настоящее время уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.







