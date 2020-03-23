Он выражался нецензурной бранью и побил инспектора охраны
В Ангарске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении осуждённого ИК-7. Он обвиняется в применении насилия в отношении сотрудника колонии (ч.2, ч. 3. ст.321 УК РФ).
По версии следствия, в августе 2019 года осуждённый исправительной колонии №7 узнав, что его отправят в штрафной изолятор, начал вести себя неадекватно, выражаться в адрес сотрудников колонии нецензурной бранью. Кроме того, обвиняемый со значительной силой ударил по голове инспектора охраны.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Ангарске осуждённый устроил дебош в колонии
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