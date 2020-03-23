В Бурятии юнармейцы увидели образцы боевой спецтехники

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В танковом соединении прошёл день открытых дверей



В Бурятии более 25 юнармейцев посетили танковое соединение ВВО в рамках дня открытых дверей.



На специализированной площадке ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении соединения, рассказали о ее технических характеристиках, порядке действий экипажей, расчетов, их основные функции.



После этого, в комнате боевой славы соединения участникам акции продемонстрировали уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны и других военных конфликтов.



Во время встречи с юнармейцами офицеры соединения рассказали об особенностях военной профессии, разъяснили порядок поступления в вузы минобороны России, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

