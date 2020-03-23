В танковом соединении прошёл день открытых дверей
В Бурятии более 25 юнармейцев посетили танковое соединение ВВО в рамках дня открытых дверей.
На специализированной площадке ребятам показали образцы современной боевой и специальной техники, стоящей на вооружении соединения, рассказали о ее технических характеристиках, порядке действий экипажей, расчетов, их основные функции.
После этого, в комнате боевой славы соединения участникам акции продемонстрировали уникальные экспонаты времен Великой Отечественной войны и других военных конфликтов.
Во время встречи с юнармейцами офицеры соединения рассказали об особенностях военной профессии, разъяснили порядок поступления в вузы минобороны России, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии юнармейцы увидели образцы боевой спецтехники
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