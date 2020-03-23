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Ушёл из жизни ветеран телевидения, журналист и поэт Булат Жанчипов

Ушёл из жизни ветеран телевидения, журналист и поэт Булат Жанчипов
Общество,  Фото:minkultrb.ru
Прощание состоится 25 марта

На 81-м году жизни скончался лауреат премии Ярослава Гашека, член Союза писателей и Союза журналистов, заслуженный работник культуры Булат Жанчипов.

Министерство культуры Бурятии выражает родным и близким Булата Намдаковича глубочайшие соболезнования.

Жанчипов Булат Намдакович — поэт, прозаик, журналист, родился 25 декабря 1939 года в селе Ульдурга Еравнинского района Бурятии.

Окончил Бурятский государственный педагогический институт имени Банзарова. Более 40 лет занимался журналисткой и литературной деятельностью. В 1970 г. окончив БГПИ им. Д. Банзарова, работал учителем в школе. Затем перешёл на журналистскую деятельность — трудился заместителем редактора Закаменской районной газеты «Знамя труда», корреспондентом республиканской газеты «Буряад үнэн», редактором Бурятского телевидения.

Всенародное признание получили литературно-художественные передачи, подготовленные Булатом Жанчиповым. Как журналист является автором многочисленных публикаций в республиканской и центральной прессе. В 1985 г. за плодотворную журналистскую деятельность был удостоен премии Союза журналистов Бурятии им. Я. Гашека. Был избран делегатом VII съезда Союза писателей РСФСР.

Поэтическая красота поэзии Булата Жанчипова оставили заметный след в бурятской лирике. Стихи писал с юношеских лет. Первые стихи опубликованы на страницах газет «Сталинец» и «Еравнинская правда». Первый сборник лирических стихотворений «Хээрын сэсэгүүд» (Полевые цветы) вышел в свет в 1968 г. Затем выпустил поэтические сборники «Үүлэн шүхэр» (Облачный зонтик) (1973), «Сагаан толон» (Бурэн) (1985), основу которых составляют природа родного края и духовный мир современника. Его перу принадлежат 5 больших поэм, среди которых «Волчонок бурэн», вызвавшая широкий отклик в прессе. Поэма, написанная на бурятском языке «Родимая сторонка» признана одной из лучших в своём жанре, включена в школьные и вузовские хрестоматии и служит учебным пособием при изучении бурятского языка подрастающим поколением.

В 1990 г. он составил и опубликовал публицистическую книгу «Благословенная наша Ульдурга». Наиболее полно литературный дар поэта отражён в собрании сочинений в 3-х томах (2007), где представлено разностороннее творчество поэта, журналиста, прозаика. 1 том «Напевы лирики» состоит из лирических стихов и 5 поэм, во 2 томе «Огни очага» отражены рассказы и живописные зарисовки, 3 том «Эхо времени» включает художественные очерки, статьи о сельских тружениках, публицистику. Собрание сочинений Булата Жанчипова по достоинству был удостоен Государственной премии Бурятии.

Его поэтический талант получил высокую оценку классиков бурятской литературы. В отзыве на первый сборник стихов «Полевые цветы» Ч. Цыдендамбаев отметил: «44 стихотворения в книжке составили благоухающий букет из полевых цветов». Народный поэт Бурятии Ц. Галсанов, редактировавший вторую книгу стихов «Облачный зонтик», напутствовал: «Лирические стихи Булата Жанчипова тщательно отделаны и сверкают, как блёстки жемчужных бус». Поэтическое дарование поэта также были высоко отмечены народными поэтами Бурятии Н. Дамдиновым, Л. Тапхаевым, Ц-Д. Дондоковой, Ц. Дондогой.

Известен и как талантливый переводчик. В его переводе на бурятском языке звучат стихи великих русских поэтов Михаила Лермонтова, Фёдора  Тютчева, Афанасия Фета, Ивана Бунина, Сергея Есенина, АполлонаМ айкова, Алексея Плещеева.

Прощание состоится 25 марта с 13:00, посёлок Тулунжа, Дамбовая, 11.
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