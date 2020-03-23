Беседу со школьниками провёл помощник прокурора
Старший помощник прокурора Бурятии по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи провёл встречу с учащимися Республиканской кадетской школы-интерната.
Со школьниками обсудили тему профилактики подростковой преступности. Им разъяснены вопросы административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, возраст наступления уголовной ответственности, приведены примеры прокурорской и судебной практики.
- Представитель надзорного ведомства проинформировал ребят о положениях Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающего ответственность за преступления против семьи и несовершеннолетних, Семейного кодекса Российской Федерации, гарантирующего права ребёнка на уважение его человеческого достоинства, защиту прав, - сообщили в пресс-службе республиканской прокураутры.
Также прокурор рассказал кадетам об особенностях прохождения службы в органах прокуратуры, о системе прокуратуры Российской Федерации, разъяснил полномочия военных прокуроров. Учащиеся узнали об условиях и порядке отбора кандидатов в абитуриенты, зачисления в высшие учебные заведения по целевому обучению от прокуратуры республики и последующего трудоустройства в органы прокуратуры.
По словам организаторов, встреча прошла интересно и продуктивно. На все вопросы кадетов даны подробные разъяснения.
В Бурятии кадетам рассказали об уголовной ответственности
Общество, Фото:
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