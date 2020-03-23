В Улан-Удэ в одних и те же домах дважды отключали тепло

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Произошла коммунальная авария



22 марта в Октябрьском районе Улан-Удэ произошла коммунальная авария. В 16:20 для устранения утечки в сторону жилого дома по ул. Подкаменская, 46, было отключено теплоснабжение на 6 жилых домов частного сектора по ул. Красногвардейская, 48; ул. Подкаменская, 62, 66, 70, 75, 77; 4 малоэтажных многоквартирных домов по ул. Подкаменская,46; ул. Широких-Полянского, 15, 17, 18; Дворец детского-юношеского творчества по ул.Бабушкина,2; 4 объекта по ул. Широких-Полянского, 7а/1, 16, 17а, 20.



В 19: 30 теплоснабжение всем потребителям восстановлено.



В 21:30 произошла ещё одна утечка. Опять было отключено теплоснабжение в этих же домах. В 23: 30 теплоснабжение всем потребителям восстановлено. Время отключения составило два часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

