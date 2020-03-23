 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 Марта

22 Марта

Популярное

В Улан-Удэ в одних и те же домах дважды отключали тепло

В Улан-Удэ в одних и те же домах дважды отключали тепло
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Произошла коммунальная авария

22 марта в Октябрьском районе Улан-Удэ произошла коммунальная авария. В 16:20 для устранения утечки в сторону жилого дома по ул. Подкаменская, 46, было отключено теплоснабжение на 6 жилых домов частного сектора по ул. Красногвардейская, 48; ул. Подкаменская, 62, 66, 70, 75, 77; 4 малоэтажных многоквартирных домов по ул. Подкаменская,46; ул. Широких-Полянского, 15, 17, 18; Дворец детского-юношеского творчества по ул.Бабушкина,2; 4 объекта по ул. Широких-Полянского, 7а/1, 16, 17а, 20.

В 19: 30 теплоснабжение всем потребителям восстановлено.

В 21:30 произошла ещё одна утечка. Опять было отключено теплоснабжение в этих же домах. В 23: 30 теплоснабжение всем потребителям восстановлено. Время отключения составило два часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
отключение тепла отключение воды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии кадетам рассказали об уголовной ответственности
В Бурятии кадетам рассказали об уголовной ответственности
Общество, 23.03.2020
Беседу со школьниками провёл помощник прокурора
Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за попытку сбыта наркотиков
Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за попытку сбыта наркотиков
Общество, 23.03.2020
Житель Бурятии не смог обжаловать приговор за попытку сбыта наркотиков
В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
В Улан-Удэ сохранится тёплая погода
Общество, 23.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 23 марта по республике местами небольшой снег
В Бурятии отремонтируют 14 домов культуры
В Бурятии отремонтируют 14 домов культуры
Общество, 22.03.2020
В рамках национального проекта «Культура» на капитальный ремонт будет выделено 62,8 млн рублей
Главе Бурятии подарили кумалан
Главе Бурятии подарили кумалан
Общество, 22.03.2020
«Такой кумалан вы нигде не купите», отметила жительница республики при вручении подарка. ВИДЕО
МЧС прекращает проверки бизнеса до 1 мая
МЧС прекращает проверки бизнеса до 1 мая
Общество, 22.03.2020
Исключение составят только внеплановые проверки
В Улан-Удэ известную песню исполнили на бурятском
В Улан-Удэ известную песню исполнили на бурятском
Общество, 22.03.2020
Жительница республики спела композицию «Подмосковные вечера»
В Бурятии работает «горячая линия» для приёма сообщений о повышении цен на товары
В Бурятии работает «горячая линия» для приёма сообщений о повышении цен на товары
Общество, 22.03.2020
«Сейчас гораздо важнее контролировать рост цен, а он, несомненно, будет, я не буду обманывать себя и вас», отметил замминистра промышленности и торговли республики
Житель Бурятии, убивший косулю, возместит ущерб в 200 тысяч
Житель Бурятии, убивший косулю, возместит ущерб в 200 тысяч
Общество, 22.03.2020
У мужчины не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов
В Бурятии под наблюдением находятся 228 человек, приехавших из-за рубежа
В Бурятии под наблюдением находятся 228 человек, приехавших из-за рубежа
Общество, 22.03.2020
Больных коронавирусной инфекцией в республике не зарегистрировано  
«Нормальная левитация»: Житель Бурятии опубликовал видео эффектной гимнастики
«Нормальная левитация»: Житель Бурятии опубликовал видео эффектной гимнастики
Общество, 22.03.2020
Он призывает всех не забывать про физические нагрузки и быть всегда в форме

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^